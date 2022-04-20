General Motors первым из иностранных автоконцернов окончательно уходит из России

Издание напомнило, что компания свернула производство в России еще в 2015 году из-за аннексии Крыма. До недавнего времени концерн поставлял из США только дорогие модели Chevrolet и Cadillac. Однако 11 марта США ввели запрет на экспорт в Россию и предметов роскоши, в частности, люксовых авто.

Как отмечает источник "Коммерсанта", в последние недели General Motors ждал разъяснений от американского регулятора, а теперь фактически объявил об уходе после их получения.

Позже компания подтвердила, что покидает российский рынок в связи с войной в Украину и соответствующими американскими и международными санкциями

По словам собеседников "Коммерсанта" среди дилеров, которые получили уведомление от General Motors, им не будут компенсированы вложения в дилерские центры. Один из них уточняет, что в 2015 году, когда концерн сворачивал производство в РФ, эти затраты дилерам частично компенсировались.

Издание отмечает, что General Motors станет первым иностранным автоконцерном, который окончательно уйдет из России после начала войны в Украине.