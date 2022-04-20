General Motors первым из иностранных автоконцернов окончательно уходит из России

Издание напомнило, что компания свернула производство в России еще в 2015 году из-за аннексии Крыма. До недавнего времени концерн поставлял из США только дорогие модели Chevrolet и Cadillac. Однако 11 марта США ввели запрет на экспорт в Россию и предметов роскоши, в частности, люксовых авто.
Как отмечает источник "Коммерсанта", в последние недели General Motors ждал разъяснений от американского регулятора, а теперь фактически объявил об уходе после их получения.
Позже компания подтвердила, что покидает российский рынок в связи с войной в Украину и соответствующими американскими и международными санкциями
По словам собеседников "Коммерсанта" среди дилеров, которые получили уведомление от General Motors, им не будут компенсированы вложения в дилерские центры. Один из них уточняет, что в 2015 году, когда концерн сворачивал производство в РФ, эти затраты дилерам частично компенсировались.
Издание отмечает, что General Motors станет первым иностранным автоконцерном, который окончательно уйдет из России после начала войны в Украине.
С начала российского вторжения в Украину РФ покинули сотни крупнейших международных компаний. Согласно подсчетам Института руководителей высшего звена Йельского университета, РФ уже покинули более 750 компаний.
О приостановке работы в России заявили платежные системы PayPal, Visa и MasterCard. С рынка ушли ретейлеры IKEA, Jysk, Apple и Microsoft приостановил продажу продукции. Прекращен прокат фильмов крупнейших голливудских киностудий, массово закрываются магазины модных брендов.
О временном закрытии своих ресторанов объявили McDonald's и KFC. Корпорации Nestle приостанавливает работу брендов KitKat и Nesquik. Остановили работу в стране-агрессоре и Coca-Cola со Starbucks, а PepsiCo решила прекратить там продажу своей газированной воды.
В то же время некоторые крупные сети продолжают работу в России. В частности, прекращать бизнес в РФ отказалась сеть строительных магазинов Leroy Merlin. Сеть супермаркетов Auchan ("Ашан") до последнего отказывалась уходить из РФ, но 5 апреля приняла решение свернуть инвестиции и прекратить поставки в РФ.