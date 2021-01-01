1 января 2021 года вступило в силу соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Великобританией. Страны достигли договоренности в октябре 2020 года.

1 января 2021 года соглашение о свободной торговле Украины с Великобританией вступило в силу. Это 30 декабря анонсировала пресс-служба Минэкономики Украины.

В ведомстве отметили, что соглашение предоставит свободный доступ на британский рынок для 98% украинской продукции, а с 2023 года для Украины будет либерализовано еще 2%.

В октябре 2020 года Украина и Великобритания подписали соглашение о свободной торговле.

Договор призван заменить Соглашение об ассоциации Украины и ЕС в торговле с Соединенным Королевством после Brexit, отмечает "Европейская правда". В Великобритании появилась должность специального посланника премьер-министра по вопросам торговли с Украиной.

Решение о выходе из ЕС Великобритания приняла во время референдума в июне 2016 года. Тогда 51,9% британцев проголосовали за выход из сообщества. Brexit состоялся 31 января 2020 года. Переходный период, в течение которого Великобритания придерживается торговых правил ЕС и остается внутри общего рынка, закончился в конце 2020 года.

Подготовку стратегического двустороннего соглашения Лондон и Киев вели с лета 2019 года, когда Джонсон занял пост премьер-министра.

29 декабря министр экономического развития Игорь Петрашко во время пресс-конференции сообщил, что правительство Украины готовит соглашения о зоне свободной торговли еще с пятью странами – Египтом, Иорданией, Вьетнамом, Индонезией и Китаем.