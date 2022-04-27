Оккупанты ведут наступление в направлении Барвенково – Генштаб ВСУ

В Генштабе отметили, что наибольшая активность группировки оккупационных войск наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях.

"На Изюмском направлении подразделения из состава 1-й танковой армии, 20-й общевойсковой армии Западного военного округа, 35-й общевойсковой армии и 68-го армейского корпуса Восточного военного округа и воздушно-десантных войск проводят наступательные действия в направлении Барвенково. Противник овладел северо-восточной окраиной населенного пункта Большая Камышеваха, а также взял под контроль населенный пункт Заводы", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля северные области Украины были освобождены от российских оккупантов. В Генштабе ВСУ сообщали, что Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.

18 апреля Генштаб ВСУ сообщил о "признаках начала наступательной операции" на востоке. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал президент Украины Владимир Зеленский в обращении вечером 18 апреля. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться, и "вопрос только времени – когда вся территория нашего государства будет освобождена".

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сказал 21 апреля, что "большое наступление" еще не началось, а российская армия пока только "испытывает на прочность" ВСУ.