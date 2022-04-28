ВСУ за сутки поразили восемь воздушных целей российских оккупантов: самолет, крылатую ракету и шесть БПЛА – Генштаб ВСУ

Об этом говорится в оперативной сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 6.00 28 апреля, опубликованной в Facebook.

В частности, украинские военнослужащие сбили один самолет оккупантов, а также одну крылатую ракету и шесть БПЛА оперативно-тактического уровня.

"Российские оккупанты продолжают нести потери и на суше. Только на территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты шесть атак врага, уничтожены пять танков, одна артиллерийская система, 22 единицы бронированной техники, один автомобиль и одна зенитная установка", – сообщили в Генштабе ВСУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется