ВСУ за сутки поразили восемь воздушных целей российских оккупантов: самолет, крылатую ракету и шесть БПЛА – Генштаб ВСУ

Об этом говорится в оперативной сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 6.00 28 апреля, опубликованной в Facebook.
В частности, украинские военнослужащие сбили один самолет оккупантов, а также одну крылатую ракету и шесть БПЛА оперативно-тактического уровня.
"Российские оккупанты продолжают нести потери и на суше. Только на территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты шесть атак врага, уничтожены пять танков, одна артиллерийская система, 22 единицы бронированной техники, один автомобиль и одна зенитная установка", – сообщили в Генштабе ВСУ.
Война России против Украины. Главное (обновляется
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В РФ войну официально называют "спецоперацией".
В начале апреля северные области Украины были освобождены от российских оккупантов. По данным Генштаба, сейчас оккупанты продолжают частично блокировать Харьков, обстреливают подразделения украинских войск и объекты критической инфраструктуры, активизировали боевые действия на Донбассе, бои ведутся также на юге Украины.
По данным Генштаба ВСУ на утро 27 апреля, потери среди личного состава российских войск в войне против Украины достигли около 22,4 тыс. человек. Кроме того, оккупанты потеряли 939 танков, 185 самолетов, 207 БПЛА оперативно-тактического уровня.