Начальник Генштаба ВС РФ прибыл в Украину и будет руководить наступлением под Изюмом – СМИ

"Этот персонаж вроде бы уже прибыл в пункт управления ВС РФ, расположенный в районе города Изюм. Раз лично Герасимов прибыл командовать операцией не стратегического, а оперативно-тактического уровня, значит, у Кремля провалился замысел по созданию единой вертикали командования силами, ведущими войну против Украины, которую должен был возглавлять "политический назначенец" генерал армии и командующий Южным военным округом Александр Дворников", – отметили в публикации.
Военный журналист, корреспондент ТСН Андрей Цаплиенко в Telegram сообщил, что Герасимов приехал в район Изюма.
"Такую информацию получили украинские военные и спецслужбы. И пока они ее проверяют, возникает вопрос: а что он там делает? Приехал лично управлять наступлением или сделать селфачи на фоне сделанных им руин?" – отметил журналист.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Начальник управления молодежи, спорта и имиджевых проектов Изюмского горсовета Максим Стрельник сообщил о захвате города оккупантами 1 апреля.
16 апреля в Генштабе сообщили, что РФ сосредоточила возле Изюма более 20 батальонных тактических групп.
24 апреля оккупанты пытались вести штурмовые действия на направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск (Донецкая область), но безуспешно.
Генштаб ВСУ сообщил 28 апреля, что с целью усиления наступающей группировки оккупанты дополнительно переместили в Изюм подразделения воздушно-десантных войск, а также до 500 единиц техники.