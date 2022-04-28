Начальник Генштаба ВС РФ прибыл в Украину и будет руководить наступлением под Изюмом – СМИ

"Этот персонаж вроде бы уже прибыл в пункт управления ВС РФ, расположенный в районе города Изюм. Раз лично Герасимов прибыл командовать операцией не стратегического, а оперативно-тактического уровня, значит, у Кремля провалился замысел по созданию единой вертикали командования силами, ведущими войну против Украины, которую должен был возглавлять "политический назначенец" генерал армии и командующий Южным военным округом Александр Дворников", – отметили в публикации.

Военный журналист, корреспондент ТСН Андрей Цаплиенко в Telegram сообщил, что Герасимов приехал в район Изюма.

"Такую информацию получили украинские военные и спецслужбы. И пока они ее проверяют, возникает вопрос: а что он там делает? Приехал лично управлять наступлением или сделать селфачи на фоне сделанных им руин?" – отметил журналист.

Война России против Украины. Главное (обновляется)