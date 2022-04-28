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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Начальник Генштаба ВС РФ прибыл в Украину и будет руководить наступлением под Изюмом – СМИ

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Украинские спецслужбы проверяют информацию о прибытии Герасимова в район Изюма
Украинские спецслужбы проверяют информацию о прибытии Герасимова в район Изюма
Фото: ЕРА

Начальник Генерального штаба вооруженных сил РФ Валерий Герасимов будет лично руководить наступлением на изюмском направлении в Харьковской области. Об этом 28 апреля сообщил сайт Defence Express со ссылкой на источник.

"Этот персонаж вроде бы уже прибыл в пункт управления ВС РФ, расположенный в районе города Изюм. Раз лично Герасимов прибыл командовать операцией не стратегического, а оперативно-тактического уровня, значит, у Кремля провалился замысел по созданию единой вертикали командования силами, ведущими войну против Украины, которую должен был возглавлять "политический назначенец" генерал армии и командующий Южным военным округом Александр Дворников", – отметили в публикации.

Военный журналист, корреспондент ТСН Андрей Цаплиенко в Telegram сообщил, что Герасимов приехал в район Изюма.

"Такую информацию получили украинские военные и спецслужбы. И пока они ее проверяют, возникает вопрос: а что он там делает? Приехал лично управлять наступлением или сделать селфачи на фоне сделанных им руин?" – отметил журналист.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Начальник управления молодежи, спорта и имиджевых проектов Изюмского горсовета Максим Стрельник сообщил о захвате города оккупантами 1 апреля.

16 апреля в Генштабе сообщили, что РФ сосредоточила возле Изюма более 20 батальонных тактических групп.

24 апреля оккупанты пытались вести штурмовые действия на направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск (Донецкая область), но безуспешно.

Генштаб ВСУ сообщил 28 апреля, что с целью усиления наступающей группировки оккупанты дополнительно переместили в Изюм подразделения воздушно-десантных войск, а также до 500 единиц техники.

Теги: Украина, Генштаб ВСУ, Изюм, Харьковская область, ВСУ, наступление, война России против Украины, Валерий Герасимов
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