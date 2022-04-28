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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Верещук: Появилась надежда, что у нас получится эвакуировать гражданских с "Азовстали"

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Россия сбрасывает многотонные авиабомбы на завод, где в бомбоубежищах находятся сотни гражданских
Россия сбрасывает многотонные авиабомбы на завод, где в бомбоубежищах находятся сотни гражданских
Фото: ЕРА

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук надеется, что Украине удастся эвакуировать мирное население, которое находится на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе Донецкой области.

Об этом она написала в Telegram по итогам встречи президента Украины Владимира Зеленского с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. 

"Появилась надежда, что у нас получится эвакуировать гражданских с "Азовстали". Президент и команда прилагают огромные усилия. Это один из топ-приоритетов. Начинаем планировать гуманитарную операцию", – сообщила Верещук. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Гутерриш перед поездкой в Киев встречался с президентом РФ Владимиром Путиным и говорил с ним об эвакуации мирного населения из "Азовстали". По итогам встречи сайт ООН сообщил, что глава Кремля "в общем и целом согласился" с участием ООН и Международного комитета Красного креста в эвакуации мирного населения с "Азовстали". Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков потом сказал, что "конкретных договоренностей в этой области не было"

Гутерриш считает свою встречу с Путиным "очень полезной". 

21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что большую часть города россияне "давно захватили". В Мариуполе, по его информации, остаются заблокированными около 120 тыс. мирных жителей. В частности, около 1 тыс. гражданских лиц и 500 раненых военных находятся, по информации украинского правительства, в бомбоубежищах завода "Азовсталь", который штурмуют оккупанты.

РФ наносит множественные авиаудары по заводу. Ночью 28 апреля оккупанты сбросили на военный госпиталь на "Азовстали" многотонные авиабомбы, рухнула операционная. Есть погибшие, раненые и контуженные

Защитники Мариуполя просят эвакуировать гарнизон и гражданских, которые находятся на "Азовстали".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Мариуполь, бомбоубежище, эвакуация, Азовсталь, Ирина Верещук, Владимир Зеленский, авиаудар, война России против Украины, Антониу Гутерриш
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