Верещук: Появилась надежда, что у нас получится эвакуировать гражданских с "Азовстали"

Россия сбрасывает многотонные авиабомбы на завод, где в бомбоубежищах находятся сотни гражданских Фото: ЕРА

Об этом она написала в Telegram по итогам встречи президента Украины Владимира Зеленского с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

"Появилась надежда, что у нас получится эвакуировать гражданских с "Азовстали". Президент и команда прилагают огромные усилия. Это один из топ-приоритетов. Начинаем планировать гуманитарную операцию", – сообщила Верещук.

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