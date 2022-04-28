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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Эта ночь – колоссальное количество фосфорных бомб, 50 авиаударов, ракеты, арта, все, что может использовать варвар против человечества – полк "Азов"

В бомбоубежищах завода "Азовсталь" сегодня, по информации украинского правительства, находится около 1 тыс. гражданских лиц и 500 раненых военных
В бомбоубежищах завода "Азовсталь" сегодня, по информации украинского правительства, находится около 1 тыс. гражданских лиц и 500 раненых военных
Фото: АЗОВ - Маріуполь / Telegram

Российские оккупанты за сутки нанесли по заводу "Азовсталь" в Мариуполе Донецкой области, в подвалах которого от обстрелов прячутся гражданские, 50 авиаударов. Об этом 28 апреля сообщил в Telegram заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар (позывной Калина).

"Эта ночь – просто колоссальное количество фосфорных бомб, 50 авиаударов, ракеты, арта и все, что может использовать варвар против человечества. Кто может ответить, почему мы один на один против авиации и кораблей, против работающей артиллерии, не останавливаясь уже 64 года? Именно так. Я не совершил ошибку. Потому что Мариуполь – это день за год", – отметил военнослужащий.

По его словам, бойцы полка "Азов" осознают важность сдерживания ими российской армии в Мариуполе.

"Мы знаем – чем дольше гарнизон стоит, тем ситуация на фронте легче. Тем больше ресурсов враг тратит в этом городе. За это время армия получает необходимое количество вооружения для адекватного ответа российской орде. Мы понимаем и слышим "Держитесь!". Только один вопрос – "Сколько еще?" – сказал Паламар.

В "Азове" посчитали средства, которые РФ потратила на боевые действия в Мариуполе.

"Это колоссальные цифры. Понять логику войны против Украины нормальному человеку просто невозможно. Только сейчас, по минимальным подсчетам, подбитая вражеская техника стоила врагу $162 млн, боекомплекты, вылеты самолетов – $288 млн, за раненых и убитых в Мариуполе власти России должны выплатить $661 млн", – подчеркнул Паламар.

Далее в своем обращении он перешел на русский язык, обращаясь к россиянам.

"В общем это $1,111 млрд без учета расходов на топливо, экипировку, медэвакуацию, питание и прочее. Вдумайтесь, эти деньги равны возможности построить 163 школы, или 273 детсада, или 12 современных больниц, 32 роддома или 82 аптеки. Это только Мариуполь. Я не говорю об Украине в целом", – сказал заместитель командира.

Он также вновь обратился к мировому сообществу и украинским властям с требованием деблокады города. 

"У мира я бы попросил решимости. Сказать, что эта война – это не о территории. Это геноцид, это уничтожение народа. Я призываю военно-политическое руководство к решительным действиям по деблокаде или эвакуации всех, кто надеется и верит в Родину. Сегодня я скажу не "Мариуполь – это Украина", а "Украина – это Мариуполь", – отметил Паламар.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. Эвакуация мирных жителей из города фактически заблокирована оккупантами.

21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что большую часть города россияне "давно захватили". В Мариуполе, по его информации, остаются заблокированными около 120 тыс. мирных жителей. В частности, около 1 тыс. гражданских лиц и 500 раненых военных находятся, по информации украинского правительства, в бомбоубежищах завода "Азовсталь", который штурмуют оккупанты.

В ночь на 26 апреля оккупанты нанесли 35 авиаударов по заводу "Азовсталь", под завалами находятся гражданские, сообщил в Telegram полк "Азов".

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