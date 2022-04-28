"Азовсталь" Ахметова стала символом несгибаемости Мариуполя – директор комбината по персоналу

В убежищах "Азовстали" люди уже больше двух месяцев изолированы от мира Фото: АЗОВ - Маріуполь / Facebook

"Связи с людьми нет – город полностью изолирован. Мы видим то, что там происходит, только по видео, которое выкладывает "Азов", и слышим о происходящем от людей, которым удается выехать из города. Ситуация очень тяжелая, многие ранены, ведь обстрелы бесконечно продолжаются, несмотря на все заявления российской власти", – рассказал он.

Голтвенко объяснил, что между разными бомбоубежищами на "Азовстали" нет связи.

"Площадь комбината достаточно большая, и там не одно защитное сооружение, где могут находиться люди. Эти сооружения между собой не связаны, там нет тоннелей, о которых говорит российская пропаганда, поэтому очень тяжело оценить количество людей, которые там находятся – их может быть 200, а может быть и тысяча", – считает директор по персоналу.

Он добавил, что "Азовсталь", тем не менее, не сдается, и оккупанты не могут заявить о захвате Мариуполя.

"Азовсталь" стала символом несгибаемости Мариуполя. Огромная благодарность украинским бойцам, полку "Азов" и морпехам, которые не бросили комбинат, не бросили мирных жителей, наших сотрудников и их семьи, которые уже более 60 дней находятся в бомбоубежищах комбината", – отметил Голтвенко.

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