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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Азовсталь" Ахметова стала символом несгибаемости Мариуполя – директор комбината по персоналу

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В убежищах "Азовстали" люди уже больше двух месяцев изолированы от мира
В убежищах "Азовстали" люди уже больше двух месяцев изолированы от мира
Фото: АЗОВ - Маріуполь / Facebook

Сегодня невозможно установить, сколько точно людей оказались в полной блокаде в Мариуполе на "Азовстали" – комбинате, который принадлежит украинскому бизнесмену Ринату Ахметову. Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" директор по персоналу комбината "Азовсталь" группы "Метинвест".

"Связи с людьми нет – город полностью изолирован. Мы видим то, что там происходит, только по видео, которое выкладывает "Азов", и слышим о происходящем от людей, которым удается выехать из города. Ситуация очень тяжелая, многие ранены, ведь обстрелы бесконечно продолжаются, несмотря на все заявления российской власти", – рассказал он.

Голтвенко объяснил, что между разными бомбоубежищами на "Азовстали" нет связи.

"Площадь комбината достаточно большая, и там не одно защитное сооружение, где могут находиться люди. Эти сооружения между собой не связаны, там нет тоннелей, о которых говорит российская пропаганда, поэтому очень тяжело оценить количество людей, которые там находятся – их может быть 200, а может быть и тысяча", – считает директор по персоналу.

Он добавил, что "Азовсталь", тем не менее, не сдается, и оккупанты не могут заявить о захвате Мариуполя.

"Азовсталь" стала символом несгибаемости Мариуполя. Огромная благодарность украинским бойцам, полку "Азов" и морпехам, которые не бросили комбинат, не бросили мирных жителей, наших сотрудников и их семьи, которые уже более 60 дней находятся в бомбоубежищах комбината", – отметил Голтвенко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. Эвакуация мирных жителей из города фактически заблокирована оккупантами.

21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что большую часть города россияне "давно захватили". В Мариуполе, по его информации, остаются заблокированными около 120 тыс. мирных жителей. 

Теги: Мариуполь, бомбоубежище, Метинвест, Азовсталь, война России против Украины
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