Бывший начальник смены "Азовстали" сдал оккупантам информацию о заводе

Коллаборант показал пропагандистским СМИ на карте, где именно находятся цеха, в которых легче всего укрыться Скриншот: ВОЕННАЯ ХРОНИКА / YouTube

Отмечается, что Чуприна – бывший начальник смены по оборудованию в конверторном и толстолистовом цехах "Азовстали".

Коллаборант показал пропагандистам на карте, где именно находятся цеха, в которых легче всего укрыться. Одним из них, по его словам, является толстолистовой цех.

"Здесь идет мощный подземный тоннель пешеходный, под толстолистовым цехом проходит, прямо под ним выход идет внутрь цеха, два выхода – в самом цеху. Если цех горячий, то присутствует система мощного водоснабжения для охлаждения оборудования и металла, и тогда обязательно там присутствуют железобетонные мощные отстойники", – рассказал Чуприна.

Он добавил, что "там можно укрыться и переждать довольно мощные удары относительно безболезненно". По словам коллаборанта, просидеть в цехах с железобетонными конструкциями можно довольно долго.

"Ядерную зиму можно пересидеть", – отметил он.

Пользователи соцсетей уже нашли контакты Чуприны.

"Давайте попробуем сделать жизнь этого ...блана чуть веселее", – написал в Twitter Ramzes.

Давайте попробуем сделать жизнь этого еблана чуть веселее pic.twitter.com/r7bZ9XdR5v — Ramzes (@Ramzes_Lys) April 24, 2022

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