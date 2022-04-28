Бывший начальник смены "Азовстали" сдал оккупантам информацию о заводе

Отмечается, что Чуприна – бывший начальник смены по оборудованию в конверторном и толстолистовом цехах "Азовстали".
Коллаборант показал пропагандистам на карте, где именно находятся цеха, в которых легче всего укрыться. Одним из них, по его словам, является толстолистовой цех.
"Здесь идет мощный подземный тоннель пешеходный, под толстолистовым цехом проходит, прямо под ним выход идет внутрь цеха, два выхода – в самом цеху. Если цех горячий, то присутствует система мощного водоснабжения для охлаждения оборудования и металла, и тогда обязательно там присутствуют железобетонные мощные отстойники", – рассказал Чуприна.
Он добавил, что "там можно укрыться и переждать довольно мощные удары относительно безболезненно". По словам коллаборанта, просидеть в цехах с железобетонными конструкциями можно довольно долго.
"Ядерную зиму можно пересидеть", – отметил он.
Пользователи соцсетей уже нашли контакты Чуприны.
"Давайте попробуем сделать жизнь этого ...блана чуть веселее", – написал в Twitter Ramzes.
Давайте попробуем сделать жизнь этого еблана чуть веселее pic.twitter.com/r7bZ9XdR5v— Ramzes (@Ramzes_Lys) April 24, 2022
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. Эвакуация мирных жителей из города фактически заблокирована оккупантами.
21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что большую часть города россияне "давно захватили". В Мариуполе, по его информации, остаются заблокированными около 120 тыс. мирных жителей. В частности, около 1 тыс. гражданских лиц и 500 раненых военных находятся, по информации украинского правительства, в бомбоубежищах завода "Азовсталь", который штурмуют оккупанты.
В ночь на 28 апреля оккупанты нанесли 50 авиаударов по заводу "Азовсталь", сообщал полк "Азов".