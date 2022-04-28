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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Бывший начальник смены "Азовстали" сдал оккупантам информацию о заводе

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Коллаборант показал пропагандистским СМИ на карте, где именно находятся цеха, в которых легче всего укрыться
Коллаборант показал пропагандистским СМИ на карте, где именно находятся цеха, в которых легче всего укрыться
Скриншот: ВОЕННАЯ ХРОНИКА / YouTube

Бывший начальник смены по оборудованию в конверторном и толстолистовом цехах "Азовстали" в Мариуполе Донецкой области Александр Чуприна сдал российским оккупантам информацию о заводе, в частности о вероятных позициях украинских военных. Видео, на котором Чуприна делится информацией об "Азовстали", опубликовало 24 апреля пропагандистское российское издание "Известия".

Отмечается, что Чуприна – бывший начальник смены по оборудованию в конверторном и толстолистовом цехах "Азовстали".

Коллаборант показал пропагандистам на карте, где именно находятся цеха, в которых легче всего укрыться. Одним из них, по его словам, является толстолистовой цех.

"Здесь идет мощный подземный тоннель пешеходный, под толстолистовым цехом проходит, прямо под ним выход идет внутрь цеха, два выхода – в самом цеху. Если цех горячий, то присутствует система мощного водоснабжения для охлаждения оборудования и металла, и тогда обязательно там присутствуют железобетонные мощные отстойники", – рассказал Чуприна.

Он добавил, что "там можно укрыться и переждать довольно мощные удары относительно безболезненно". По словам коллаборанта, просидеть в цехах с железобетонными конструкциями можно довольно долго.

"Ядерную зиму можно пересидеть", – отметил он.

Пользователи соцсетей уже нашли контакты Чуприны.

"Давайте попробуем сделать жизнь этого ...блана чуть веселее", – написал в Twitter Ramzes.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. Эвакуация мирных жителей из города фактически заблокирована оккупантами.

21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что большую часть города россияне "давно захватили". В Мариуполе, по его информации, остаются заблокированными около 120 тыс. мирных жителей. В частности, около 1 тыс. гражданских лиц и 500 раненых военных находятся, по информации украинского правительства, в бомбоубежищах завода "Азовсталь", который штурмуют оккупанты.

В ночь на 28 апреля оккупанты нанесли 50 авиаударов по заводу "Азовсталь", сообщал полк "Азов".

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, война, Мариуполь, бомбоубежище, Азовсталь, война России против Украины, коллаборационизм
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