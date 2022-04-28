Зеленский: Украина готова к немедленным переговорам для эвакуации людей с "Азовстали"

Зеленский подчеркнул, что мониторинговая миссия ООН по правам человека должна документировать все преступления российских оккупантов в Украине Фото: Андрій Єрмак / Twitter

"Очень важно, что господин Гутерриш в Москве поднял вопрос эвакуации наших людей из Мариуполя, в частности с завода "Азовсталь". Потому что несмотря на слова президента России о якобы прекращении военных действий в Мариуполе, территория завода "Азовсталь" подвергается варварским бомбардировкам", – подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что ожидает от российской стороны человеческого отношения к тем, кто сейчас находится в убежищах мариупольского завода.

"Рассчитываем, что эта часть миссии господина генерального секретаря будет результативной, готовы всячески этому способствовать", – сказал глава государства.

При этом он акцентировал внимание на том, что мониторинговая миссия ООН по правам человека должна и дальше документировать все преступления российских оккупантов в Украине.

"Правда в том, что российское вторжение принесло на украинскую землю столько преступлений против мирных людей и мирных городов, сколько Европа не видела со времен Второй мировой войны", – заявил Зеленский.

По словам президента, очень важно, что Гутерриш смог лично увидеть результаты военных преступлений россиян, посетив освобожденные населенные пункты Киевской области.

Глава государства также призвал генсека ООН содействовать созданию специального международного трибунала для наказания виновных россиян.

Помимо этого, Зеленский подчеркнул, что война в Украине и блокировка оккупантами украинских портов может привести к продовольственному кризису в мире и голоду в десятках стран.

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