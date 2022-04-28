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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Украина готова к немедленным переговорам для эвакуации людей с "Азовстали"

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Зеленский подчеркнул, что мониторинговая миссия ООН по правам человека должна документировать все преступления российских оккупантов в Украине
Зеленский подчеркнул, что мониторинговая миссия ООН по правам человека должна документировать все преступления российских оккупантов в Украине
Фото: Андрій Єрмак / Twitter

Украина готова немедленно провести переговоры для эвакуации людей с завода "Азовсталь" в заблокированном российскими оккупантами Мариуполе Донецкой области. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил 28 апреля на совместном с генсеком ООН Антониу Гутерришем брифинге в Киеве, видео которого в Facebook опубликовал Офис президента.

"Очень важно, что господин Гутерриш в Москве поднял вопрос эвакуации наших людей из Мариуполя, в частности с завода "Азовсталь". Потому что несмотря на слова президента России о якобы прекращении военных действий в Мариуполе, территория завода "Азовсталь" подвергается варварским бомбардировкам", – подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что ожидает от российской стороны человеческого отношения к тем, кто сейчас находится в убежищах мариупольского завода.

"Рассчитываем, что эта часть миссии господина генерального секретаря будет результативной, готовы всячески этому способствовать", – сказал глава государства.

При этом он акцентировал внимание на том, что мониторинговая миссия ООН по правам человека должна и дальше документировать все преступления российских оккупантов в Украине.

"Правда в том, что российское вторжение принесло на украинскую землю столько преступлений против мирных людей и мирных городов, сколько Европа не видела со времен Второй мировой войны", – заявил Зеленский.

По словам президента, очень важно, что Гутерриш смог лично увидеть результаты военных преступлений россиян, посетив освобожденные населенные пункты Киевской области.

Глава государства также призвал генсека ООН содействовать созданию специального международного трибунала для наказания виновных россиян.

Помимо этого, Зеленский подчеркнул, что война в Украине и блокировка оккупантами украинских портов может привести к продовольственному кризису в мире и голоду в десятках стран.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/1048551962755092/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Гутерриш перед поездкой в Киев встречался с президентом РФ Владимиром Путиным и говорил с ним об эвакуации мирного населения из "Азовстали". По итогам встречи сайт ООН сообщил, что глава Кремля "в общем и целом согласился" с участием ООН и Международного комитета Красного креста в эвакуации мирного населения с "Азовстали". Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков потом сказал, что "конкретных договоренностей в этой области не было"

Гутерриш считает свою встречу с Путиным "очень полезной". 

21 апреля Зеленский сказал, что большую часть города россияне "давно захватили". В Мариуполе, по его информации, остаются заблокированными около 120 тыс. мирных жителей. В частности, около 1 тыс. гражданских лиц и 500 раненых военных находятся, по информации украинского правительства, в бомбоубежищах завода "Азовсталь", который штурмуют оккупанты.

РФ наносит множественные авиаудары по заводу. Ночью 28 апреля оккупанты сбросили на военный госпиталь на "Азовстали" многотонные авиабомбы, рухнула операционная. Есть погибшие, раненые и контуженные

Защитники Мариуполя просят эвакуировать гарнизон и гражданских, которые находятся на "Азовстали".

Теги: Россия, Украина, ООН, Мариуполь, эвакуация, Азовсталь, Владимир Зеленский, война России против Украины, Антониу Гутерриш
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