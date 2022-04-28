Оккупанты сбросили на военный госпиталь на "Азовстали" авиабомбы, рухнула операционная – "Азов"

В бомбоубежищах завода "Азовсталь" находятся около 1 тыс. мирных жителей и 500 раненых военных Фото: АЗОВ - Маріуполь / Telegram

"Оккупанты сбросили многотонные авиабомбы, способные пробить любые бетонные защитные сооружения. Затем, уже нанеся разрушения, продолжали беспощадно обстреливать руины из корабельной артиллерии", – отметили в сообщении.

В результате обстрелов среди военнослужащих есть погибшие, раненые и контуженные.

"Из-за вражеской атаки часть помещения рухнула, в частности операционная, это делает невозможным оказание помощи нашим воинам даже в тех условиях, которые были раньше", – сообщили в пресс-службе "Азова".

"Азов" в Telegram опубликовал видео, снятое после обстрела. На нем видны раненые, им оказывают помощь.

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