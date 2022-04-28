Оккупанты сбросили на военный госпиталь на "Азовстали" авиабомбы, рухнула операционная – "Азов"

"Оккупанты сбросили многотонные авиабомбы, способные пробить любые бетонные защитные сооружения. Затем, уже нанеся разрушения, продолжали беспощадно обстреливать руины из корабельной артиллерии", – отметили в сообщении.
В результате обстрелов среди военнослужащих есть погибшие, раненые и контуженные.
"Из-за вражеской атаки часть помещения рухнула, в частности операционная, это делает невозможным оказание помощи нашим воинам даже в тех условиях, которые были раньше", – сообщили в пресс-службе "Азова".
"Азов" в Telegram опубликовал видео, снятое после обстрела. На нем видны раненые, им оказывают помощь.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. Эвакуация мирных жителей из города фактически заблокирована оккупантами.
21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что большую часть города россияне "давно захватили". В Мариуполе, по его информации, остаются заблокированными около 120 тыс. мирных жителей. В частности, около 1 тыс. гражданских лиц и 500 раненых военных находятся, по информации украинского правительства, в бомбоубежищах завода "Азовсталь", который штурмуют оккупанты.
В ночь на 26 апреля оккупанты нанесли 35 авиаударов по заводу "Азовсталь", под завалами находятся гражданские, сообщил в Telegram полк "Азов".
За сутки 27 апреля оккупанты нанесли по заводу "Азовсталь" 50 авиаударов.