ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Медведчук – не актив". Подоляк объяснил, почему Медведчука не обменяли на защитников Мариуполя

Подоляк: Ценность сломать Мариуполь, уничтожить его, убить там практически всех защитников оказалась для России гораздо больше, чем забрать кого-либо
Подоляк: Ценность сломать Мариуполь, уничтожить его, убить там практически всех защитников оказалась для России гораздо больше, чем забрать кого-либо
Фото: president.gov.ua

Предложение обменять задержанного нардепа Украины, кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука на украинских военных, защищающих Мариуполь, остается в силе. Об этом советник главы Офиса президента, член делегации Украины на переговорах с Россией Михаил Подоляк сказал 28 апреля в интервью "Радіо Свобода".

"Ценность сломать Мариуполь, уничтожить его, убить там практически всех защитников оказалась для России гораздо больше (как они считают с пропагандистской точки зрения), чем забрать Медведчука или кого-либо. Поэтому, к сожалению, Медведчук – не актив. К сожалению, мы его обменять на наших ребят [сейчас] не можем. Мы видим реакцию российской стороны, что для них Медведчук не ценный актив. Вообще, – заявил Подоляк.

Несмотря на это, по его словам, предложение об обмене Медведчука, до сих пор остается на столе переговоров вместе с другими вариантами эвакуации из заблокированного Мариуполя гражданского населения и украинских защитников.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

18 апреля СБУ опубликовала видеообращение Медведчука, в котором он просит президентов Украины и России обменять его на защитников и жителей Мариуполя. Это предложение также неоднократно озвучивал президент Владимир Зеленский. Однако в Кремле заявили, что "об этом речи не ведется".
Контекст:

Медведчук фигурирует в нескольких уголовных производствах. В октябре 2021 года ему сообщили о подозрении в госизмене и пособничестве терроризму (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса). Уголовное производство касается незаконных поставок угля с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей на подконтрольную правительству территорию Украины в 2014–2015 годах.

Медведчук находился под домашним арестом (последний раз срок действия меры пресечения продлевали 10 января 2022 года), но электронный браслет, по словам адвоката, с него сняли еще осенью 2021 года.

27 февраля, на третьи сутки полномасштабного вторжения РФ в Украину, советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что Медведчук сбежал из-под домашнего ареста. Адвокаты политика, как сообщала в тот же день генеральный прокурор Ирина Венедиктова, говорили правоохранителям, что он "на месте".

Вечером 12 апреля президент Владимир Зеленский сообщил, что Служба безопасности Украины задержала Медведчука. По его словам, нардеп скрывался 48 дней и был задержан, когда попытался покинуть пределы Украины. Охранник Медведчука на опубликованном СБУ видео рассказал, что политик сбежал еще ночью 23 февраля, все это время прятался в Киеве и хотел с помощью ФСБ выехать в Россию через Приднестровье.

16 апреля суд отправил Медведчука под арест без назначения залога.

Теги: Россия, Виктор Медведчук, Мариуполь, переговоры, война России против Украины, обмен пленными, Михаил Подоляк
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Стивен Кинг: Путину нужно уйти, пока он не убил всех нас
Стивен Кинг: Путину нужно уйти, пока он не убил всех нас
"Антитіла" анонсировали совместный трек с Эдом Шираном. Названа дата премьеры
"Антитіла" анонсировали совместный трек с Эдом Шираном. Названа дата премьеры
  "Россияне делали премии, а наши артисты носились за теми премиями, сея "русский мир". Федишин рассказала, кого из коллег считает предателями
  "Россияне делали премии, а наши артисты носились за теми премиями, сея "русский мир". Федишин рассказала, кого из коллег считает предателями
  "Разве может быть, чтобы девочек насиловали на глазах семьи? К сожалению, да". Амаль Клуни рассказала о преступлениях РФ в Украине
  "Разве может быть, чтобы девочек насиловали на глазах семьи? К сожалению, да". Амаль Клуни рассказала о преступлениях РФ в Украине
Экс-супруг замалчивающей нападение РФ на Украину Ани Лорак показал встречу с их 10-летней дочерью в Турции
Экс-супруг замалчивающей нападение РФ на Украину Ани Лорак показал встречу с их 10-летней дочерью в Турции
Вероятная любовница Путина Кабаева пригрозила деградацией мирового спорта без России
Вероятная любовница Путина Кабаева пригрозила деградацией мирового спорта без России
David Axelrod посвятил песню "Я повернусь" всем, кто защищает Украину. Видео
David Axelrod посвятил песню "Я повернусь" всем, кто защищает Украину. Видео
Тоня Матвиенко ответила на угрозы Оксаны Билозир из-за исполнения песни "Коханий"
Тоня Матвиенко ответила на угрозы Оксаны Билозир из-за исполнения песни "Коханий"
Дурнев: Если вы упали духом, вспомните, какой путь уже пройден. Сколько орков уничтожили ВСУ, как сплотилась Украина
Дурнев: Если вы упали духом, вспомните, какой путь уже пройден. Сколько орков уничтожили ВСУ, как сплотилась Украина
Российский "Первый канал" намерен заменить Галкина в шоу, которое он вел. Названы кандидаты
Российский "Первый канал" намерен заменить Галкина в шоу, которое он вел. Названы кандидаты
"Такие счастливые! Приятно смотреть". Макацария сделал предложение своей девушке выйти за него замуж
"Такие счастливые! Приятно смотреть". Макацария сделал предложение своей девушке выйти за него замуж
"Не позволяйте врагу превратить нас в биороботов". Бадоев рассказал, как во время войны избавиться от чувства существования и начать жить
"Не позволяйте врагу превратить нас в биороботов". Бадоев рассказал, как во время войны избавиться от чувства существования и начать жить
  60-летний Кондратюк о пенсии: Я не хочу в это верить. Жена говорит: "Тебе надо что-то делать". А я не знаю что
  60-летний Кондратюк о пенсии: Я не хочу в это верить. Жена говорит: "Тебе надо что-то делать". А я не знаю что
"Очень неприятно, что такие, как Симоньян, имеют право открывать свой поганый рот". Панин записал видео в поддержку Галкина и Пугачевой
"Очень неприятно, что такие, как Симоньян, имеют право открывать свой поганый рот". Панин записал видео в поддержку Галкина и Пугачевой
Kalush Orchestra отправились в Турин на "Евровидение 2022". Глава украинской делегации рассказала, кто финансирует их поездку
Kalush Orchestra отправились в Турин на "Евровидение 2022". Глава украинской делегации рассказала, кто финансирует их поездку
"Не заживет рана. Прости". Тина Кароль посвятила пост покойному мужу
"Не заживет рана. Прости". Тина Кароль посвятила пост покойному мужу
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Жена мясника", "Ее перекосило от жизни с Володей". Кабаева вышла в свет и позировала на фоне символов Z. Фото (755118)
2
"Он финансировал эту историю. Мы здоровались". Экс-тренер шоу "Х-фактор" Кондратюк рассказал о встречах с кумом Путина Медведчуком (272843)
3
"Это слишком мерзко". Тринчер осудила дуэт украинской певицы с пропутинским певцом Киркоровым (54814)
4
"Написал проклятия родителям и их стране, России". Падалко рассказала, как ее муж Соболев прервал семейные связи (48691)
5
"Симоньян с этой минуты считаю совершенно нерукопожатной". Вайкуле обвинила пропагандистку в ненависти к Галкину и Пугачевой (26415)
6
"Дерево вместо головы". Макаревич высказался о россиянах, критикующих Пугачеву и Хаматову (25881)
7
"Когда же вы все, наконец, поймете?" Литвинова записала антивоенный гимн и показала результат работы с украинским фотографом (21444)
8
Билык: В моем доме почти месяц жили рашисты. Мне некуда вернуться (17999)
 
 
 
 