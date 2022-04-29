"Медведчук – не актив". Подоляк объяснил, почему Медведчука не обменяли на защитников Мариуполя

"Ценность сломать Мариуполь, уничтожить его, убить там практически всех защитников оказалась для России гораздо больше (как они считают с пропагандистской точки зрения), чем забрать Медведчука или кого-либо. Поэтому, к сожалению, Медведчук – не актив. К сожалению, мы его обменять на наших ребят [сейчас] не можем. Мы видим реакцию российской стороны, что для них Медведчук не ценный актив. Вообще, – заявил Подоляк.
Несмотря на это, по его словам, предложение об обмене Медведчука, до сих пор остается на столе переговоров вместе с другими вариантами эвакуации из заблокированного Мариуполя гражданского населения и украинских защитников.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Медведчук фигурирует в нескольких уголовных производствах. В октябре 2021 года ему сообщили о подозрении в госизмене и пособничестве терроризму (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса). Уголовное производство касается незаконных поставок угля с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей на подконтрольную правительству территорию Украины в 2014–2015 годах.
Медведчук находился под домашним арестом (последний раз срок действия меры пресечения продлевали 10 января 2022 года), но электронный браслет, по словам адвоката, с него сняли еще осенью 2021 года.
27 февраля, на третьи сутки полномасштабного вторжения РФ в Украину, советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что Медведчук сбежал из-под домашнего ареста. Адвокаты политика, как сообщала в тот же день генеральный прокурор Ирина Венедиктова, говорили правоохранителям, что он "на месте".
Вечером 12 апреля президент Владимир Зеленский сообщил, что Служба безопасности Украины задержала Медведчука. По его словам, нардеп скрывался 48 дней и был задержан, когда попытался покинуть пределы Украины. Охранник Медведчука на опубликованном СБУ видео рассказал, что политик сбежал еще ночью 23 февраля, все это время прятался в Киеве и хотел с помощью ФСБ выехать в Россию через Приднестровье.
16 апреля суд отправил Медведчука под арест без назначения залога.