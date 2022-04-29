"Медведчук – не актив". Подоляк объяснил, почему Медведчука не обменяли на защитников Мариуполя

Подоляк: Ценность сломать Мариуполь, уничтожить его, убить там практически всех защитников оказалась для России гораздо больше, чем забрать кого-либо Фото: president.gov.ua

"Ценность сломать Мариуполь, уничтожить его, убить там практически всех защитников оказалась для России гораздо больше (как они считают с пропагандистской точки зрения), чем забрать Медведчука или кого-либо. Поэтому, к сожалению, Медведчук – не актив. К сожалению, мы его обменять на наших ребят [сейчас] не можем. Мы видим реакцию российской стороны, что для них Медведчук не ценный актив. Вообще, – заявил Подоляк.

Несмотря на это, по его словам, предложение об обмене Медведчука, до сих пор остается на столе переговоров вместе с другими вариантами эвакуации из заблокированного Мариуполя гражданского населения и украинских защитников.

Война России против Украины. Главное (обновляется)