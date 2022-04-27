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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Песков: Об обмене Медведчука на украинских военных речь не идет

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16 апреля суд отправил Медведчука под арест без назначения залога
16 апреля суд отправил Медведчука под арест без назначения залога
Фото: ЕРА

Российские власти не рассматривают вариант обмена кума президента РФ Владимира Путина, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука на украинских военнослужащих. Об этом 27 апреля заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, сообщает "РИА Новости".

По его словам, "об этом речь не ведется".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Медведчук фигурирует в нескольких уголовных производствах. В октябре 2021 года ему сообщили о подозрении в госизмене и пособничестве терроризму (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса). Уголовное производство касается незаконных поставок угля с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей на подконтрольную правительству территорию Украины в 2014–2015 годах.

Медведчук находился под домашним арестом (последний раз срок действия меры пресечения продлевали 10 января 2022 года), но электронный браслет, по словам адвоката, с него сняли еще осенью 2021 года.

27 февраля, на третьи сутки полномасштабного вторжения РФ в Украину, Геращенко заявил, что Медведчук сбежал из-под домашнего ареста. Адвокаты политика, как сообщала в тот же день генеральный прокурор Ирина Венедиктова, говорили правоохранителям, что он "на месте".

Вечером 12 апреля президент Владимир Зеленский сообщил, что Служба безопасности Украины задержала Медведчука. По его словам, нардеп скрывался 48 дней и был задержан, когда попытался покинуть пределы Украины. Охранник Медведчука на опубликованном СБУ видео рассказал, что политик сбежал еще ночью 23 февраля, все это время прятался в Киеве и хотел с помощью ФСБ выехать в Россию через Приднестровье.

16 апреля суд отправил Медведчука под арест без назначения залога.

18 апреля СБУ опубликовала видеообращение Медведчука, в котором он просит Зеленского и Путина обменять его на защитников и жителей Мариуполя.

Теги: Россия, Украина, Виктор Медведчук, Дмитрий Песков, война России против Украины
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