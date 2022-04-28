Оккупанты депортировали из Мариуполя более 30 тыс. жителей – глава ОВА

Об этом 28 апреля сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, проинформировало "Интерфакс-Украина".

"Они вывозят в свои так называемые фильтрационные лагеря, которые расположены вблизи Мариуполя. Это, например, населенные пункты вдоль побережья Азовского моря. Вывозя туда людей, они разделяют их на женщин с детьми и мужчин. Делят по возрастным критериям", – рассказал Кириленко.

Он добавил, что у украинцев отбирают документы, удостоверяющие гражданство. Оккупанты раздают мариупольцам справки, после этого принудительно вывозят в ОРДЛО или Россию.

Война России против Украины. Главное (обновляется)