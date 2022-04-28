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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты депортировали из Мариуполя более 30 тыс. жителей – глава ОВА

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Оккупанты депортированных украинцев разделяют по возрасту и полу
Оккупанты депортированных украинцев разделяют по возрасту и полу
Фото: EPA (архив)

Российские оккупационные войска депортировали на территорию РФ более 30 тыс. жителей Мариуполя Донецкой области.

Об этом 28 апреля сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, проинформировало "Интерфакс-Украина".

"Они вывозят в свои так называемые фильтрационные лагеря, которые расположены вблизи Мариуполя. Это, например, населенные пункты вдоль побережья Азовского моря. Вывозя туда людей, они разделяют их на женщин с детьми и мужчин. Делят по возрастным критериям", – рассказал Кириленко.

Он добавил, что у украинцев отбирают документы, удостоверяющие гражданство. Оккупанты раздают мариупольцам справки, после этого принудительно вывозят в ОРДЛО или Россию.

Война России против Украины. Главное (обновляется) 

Контекст:

9 апреля мэр Мариуполя Вадим Бойченко говорил, что оккупанты принудительно вывезли в РФ 31 тыс. жителей города.

21 апреля советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщал, что из 100 тыс. жителей, вывезенных оккупантами из Мариуполя, Волновахи и других регионов Донецкой области, только 5% хотели выехать в РФ, а остальные были насильственно депортированы. По его словам, Россия, имеющая опыт принудительного переселения народов, никогда не признается, что людей вывезли насильно.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова 23 апреля сообщила, что РФ депортированных жителей Мариуполя отправила в Приморский край – за 8 тыс. км от родины. "Волонтеры из России сообщили мне, что 21 апреля в город Находка приехал поезд с 308 украинцами из Мариуполя – мамами с маленькими детьми, лицами с инвалидностью, студентами", – написала она.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 23 апреля, что, по предварительным данным, оккупанты депортировали из страны около 500 тыс. человекПо данным президента, из этого числа около 5 тыс. – это дети.

Теги: Украина, Мариуполь, депортация, дети, война России против Украины, женщины, ОРДЛО, Павел Кириленко, российские оккупанты
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