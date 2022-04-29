Шансы провести переговоры между Украиной и Россией в Мариуполе все еще остаются – Подоляк

Подоляк: Россиянам нет разницы, убьют ли они тысячу гражданских или 10 тысяч гражданских Фото: president.gov.ua

20 апреля Подоляк и глава парламентской фракции "Слуга народа", глава украинской делегации на переговорах с РФ Давид Арахамия выразили готовность приехать в Мариуполь для переговоров с российской делегацией об эвакуации жителей и защитников города.

"Безусловно, шансы остаются. Для нас принципиально было бы забрать людей наших, не только гражданских, но и военных, которые сегодня являются символом несокрушимости Украины... Мы не исключаем, что можем договориться о каком-то перемирии", – сказал Подоляк.

Он отметил, что ООН, по словам генсека Антониу Гутерриша, также готова присоединиться к эвакуации.

В то же время Подоляк считает, что "Россия нацелена на максимальное уничтожение Мариуполя в целом", поэтому и не спешит соглашаться на предложения о переговорах по освобождению жителей и защитников города.

"К сожалению, Российская Федерация пока все это игнорирует, потому что россияне на сегодняшний день репутационно все теряют... Поэтому им, в принципе, я так понимаю, нет разницы, убьют ли они тысячу гражданских или 10 тысяч гражданских. И Мариуполь для них, это большое бельмо на глазу, которое нужно достать, чтобы своим очень странным людям, поддерживающим войну, показать какую-то победу. Вот они хотят показать, что: "Смотрите, мы сломали Мариуполь, уничтожили, всех убили, максимально жестко (прежде всего "азовцев")", – объяснил Подоляк.

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