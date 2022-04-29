Шансы провести переговоры между Украиной и Россией в Мариуполе все еще остаются – Подоляк

20 апреля Подоляк и глава парламентской фракции "Слуга народа", глава украинской делегации на переговорах с РФ Давид Арахамия выразили готовность приехать в Мариуполь для переговоров с российской делегацией об эвакуации жителей и защитников города.
"Безусловно, шансы остаются. Для нас принципиально было бы забрать людей наших, не только гражданских, но и военных, которые сегодня являются символом несокрушимости Украины... Мы не исключаем, что можем договориться о каком-то перемирии", – сказал Подоляк.
Он отметил, что ООН, по словам генсека Антониу Гутерриша, также готова присоединиться к эвакуации.
В то же время Подоляк считает, что "Россия нацелена на максимальное уничтожение Мариуполя в целом", поэтому и не спешит соглашаться на предложения о переговорах по освобождению жителей и защитников города.
"К сожалению, Российская Федерация пока все это игнорирует, потому что россияне на сегодняшний день репутационно все теряют... Поэтому им, в принципе, я так понимаю, нет разницы, убьют ли они тысячу гражданских или 10 тысяч гражданских. И Мариуполь для них, это большое бельмо на глазу, которое нужно достать, чтобы своим очень странным людям, поддерживающим войну, показать какую-то победу. Вот они хотят показать, что: "Смотрите, мы сломали Мариуполь, уничтожили, всех убили, максимально жестко (прежде всего "азовцев")", – объяснил Подоляк.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Гутерриш перед поездкой в Киев встречался с президентом РФ Владимиром Путиным и говорил с ним об эвакуации мирного населения из "Азовстали". По итогам встречи сайт ООН сообщил, что глава Кремля "в общем и целом согласился" с участием ООН и Международного комитета Красного креста в эвакуации мирного населения с "Азовстали". Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков потом сказал, что "конкретных договоренностей в этой области не было".
Гутерриш считает свою встречу с Путиным "очень полезной".
21 апреля Зеленский сказал, что большую часть города россияне "давно захватили". В Мариуполе, по его информации, остаются заблокированными около 120 тыс. мирных жителей. В частности, около 1 тыс. гражданских лиц и 500 раненых военных находятся, по информации украинского правительства, в бомбоубежищах завода "Азовсталь", который штурмуют оккупанты.
РФ наносит множественные авиаудары по заводу. Ночью 28 апреля оккупанты сбросили на военный госпиталь на "Азовстали" многотонные авиабомбы, рухнула операционная. Есть погибшие, раненые и контуженные.
Защитники Мариуполя просят эвакуировать гарнизон и гражданских, которые находятся на "Азовстали".