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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Шансы провести переговоры между Украиной и Россией в Мариуполе все еще остаются – Подоляк

Подоляк: Россиянам нет разницы, убьют ли они тысячу гражданских или 10 тысяч гражданских
Подоляк: Россиянам нет разницы, убьют ли они тысячу гражданских или 10 тысяч гражданских
Фото: president.gov.ua

Шансы на проведение специального раунда переговоров между Украиной и Россией в Мариуполе Донецкой области сохраняются, несмотря на отсутствие положительного ответа от российской стороны, считает советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Об этом он сказал в интервью "Радіо Свобода" 28 апреля.

20 апреля Подоляк и глава парламентской фракции "Слуга народа", глава украинской делегации на переговорах с РФ Давид Арахамия выразили готовность приехать в Мариуполь для переговоров с российской делегацией об эвакуации жителей и защитников города.

"Безусловно, шансы остаются. Для нас принципиально было бы забрать людей наших, не только гражданских, но и военных, которые сегодня являются символом несокрушимости Украины... Мы не исключаем, что можем договориться о каком-то перемирии", – сказал Подоляк.

Он отметил, что ООН, по словам генсека Антониу Гутерриша, также готова присоединиться к эвакуации.

В то же время Подоляк считает, что "Россия нацелена на максимальное уничтожение Мариуполя в целом", поэтому и не спешит соглашаться на предложения о переговорах по освобождению жителей и защитников города.

"К сожалению, Российская Федерация пока все это игнорирует, потому что россияне на сегодняшний день репутационно все теряют... Поэтому им, в принципе, я так понимаю, нет разницы, убьют ли они тысячу гражданских или 10 тысяч гражданских. И Мариуполь для них, это большое бельмо на глазу, которое нужно достать, чтобы своим очень странным людям, поддерживающим войну, показать какую-то победу. Вот они хотят показать, что: "Смотрите, мы сломали Мариуполь, уничтожили, всех убили, максимально жестко (прежде всего "азовцев")", – объяснил Подоляк.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Гутерриш перед поездкой в Киев встречался с президентом РФ Владимиром Путиным и говорил с ним об эвакуации мирного населения из "Азовстали". По итогам встречи сайт ООН сообщил, что глава Кремля "в общем и целом согласился" с участием ООН и Международного комитета Красного креста в эвакуации мирного населения с "Азовстали". Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков потом сказал, что "конкретных договоренностей в этой области не было"

Гутерриш считает свою встречу с Путиным "очень полезной". 

21 апреля Зеленский сказал, что большую часть города россияне "давно захватили". В Мариуполе, по его информации, остаются заблокированными около 120 тыс. мирных жителей. В частности, около 1 тыс. гражданских лиц и 500 раненых военных находятся, по информации украинского правительства, в бомбоубежищах завода "Азовсталь", который штурмуют оккупанты.

РФ наносит множественные авиаудары по заводу. Ночью 28 апреля оккупанты сбросили на военный госпиталь на "Азовстали" многотонные авиабомбы, рухнула операционная. Есть погибшие, раненые и контуженные

Защитники Мариуполя просят эвакуировать гарнизон и гражданских, которые находятся на "Азовстали".

Теги: ООН, Мариуполь, переговоры, эвакуация, война России против Украины, Антониу Гутерриш, Михаил Подоляк
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