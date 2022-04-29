Жителям Мариуполя из-за антисанитарии угрожают эпидемии холеры, дизентерии и кишечной палочки – горсовет

"Холера, дизентерия и кишечная палочка. Около 100 тыс. мариупольцев грозит смертельная опасность не только из-за обстрелов, но и невыносимых условий жизни и антисанитарии. Уже сейчас температура воздуха достигает 20 градусов. Вскоре в городе могут вспыхнуть мощные и смертоносные эпидемии – из-за отсутствия централизованного водоснабжения и канализации, разложения тысяч трупов под завалами, катастрофической нехватки питьевой воды и еды", – говорится в сообщении.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что российские оккупанты не могут обеспечить водой, продуктами и медикаментами тех жителей, которые еще не покинули город.

"Или просто не заинтересованы в этом, – продолжил Бойченко. – Они блокируют все попытки эвакуации. А без этого люди будут умирать. Ведь сейчас в разрушенном Мариуполе средневековые условия жизни. Нужна немедленная и полная эвакуация".