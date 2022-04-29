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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Жителям Мариуполя из-за антисанитарии угрожают эпидемии холеры, дизентерии и кишечной палочки – горсовет

Мариуполю нужна немедленная и полная эвакуация, заявил мэр города
Мариуполю нужна немедленная и полная эвакуация, заявил мэр города
Фото: ЕРА

Из-за антисанитарии и с наступлением тепла в Мариуполе Донецкой области могут начаться эпидемии инфекционных болезней. Об этом пресс-служба горсовета сообщила 28 апреля в Telegram.

"Холера, дизентерия и кишечная палочка. Около 100 тыс. мариупольцев грозит смертельная опасность не только из-за обстрелов, но и невыносимых условий жизни и антисанитарии. Уже сейчас температура воздуха достигает 20 градусов. Вскоре в городе могут вспыхнуть мощные и смертоносные эпидемии – из-за отсутствия централизованного водоснабжения и канализации, разложения тысяч трупов под завалами, катастрофической нехватки питьевой воды и еды", – говорится в сообщении. 

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что российские оккупанты не могут обеспечить водой, продуктами и медикаментами тех жителей, которые еще не покинули город. 

"Или просто не заинтересованы в этом, – продолжил Бойченко. – Они блокируют все попытки эвакуации. А без этого люди будут умирать. Ведь сейчас в разрушенном Мариуполе средневековые условия жизни. Нужна немедленная и полная эвакуация". 

Контекст:

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов.

21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что большую часть города россияне "давно захватили". В Мариуполе, по его информации, остаются заблокированными около 120 тыс. мирных жителей. В частности, около 1 тыс. гражданских лиц и 500 раненых военных находятся, по информации украинского правительства, в бомбоубежищах завода "Азовсталь", который штурмуют оккупанты.

РФ наносит множественные авиаудары по заводу. Ночью 28 апреля оккупанты сбросили на военный госпиталь на "Азовстали" многотонные авиабомбы, рухнула операционная. Есть погибшие, раненые и контуженные

Защитники Мариуполя просят эвакуировать гарнизон и гражданских, которые находятся на "Азовстали".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: эпидемия, Мариуполь, водоснабжение, эвакуация, канализация, болезнь, холера, Вадим Бойченко, инфекция, погибшие, кишечная палочка, российские оккупанты
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