Главарь боевиков "ДНР" Пушилин заявил об отмене парада 9 мая

Пушилин заявил, что проведет парад Победы после полного захвата Донецкой области Фото: EPA

По словам главаря боевиков, такое решение принято якобы в целях безопасности людей.

"Принято непростое решение... мы проведем парад Победы после полной нашей победы и выхода "ДНР" на конституционные границы", – заявил он.

Он также добавил, что акция "Бессмертный полк" состоится "в интерактивном формате", без скопления людей.

В непризнанной Приднестровской Молдавской Республике также приняли решение отменить парад Победы 9 мая в связи с введением "красного" уровня террористической угрозы, сообщил российский "Интерфакс".

В то же время в оккупированном Мелитополе Запорожской области назначенная оккупантами "мэр" Галина Данильченко заявляла 11 апреля российскому госагентству "РИА Новости", что готовится отметить 9 мая "очень масштабно". По ее словам, в городе ремонтируют мемориал на Братском кладбище, восстановили Вечный огонь и восстанавливают Арку победы.

Также оккупанты готовятся к параду 9 мая в Мариуполе Донецкой области, сообщал советник мэра города.