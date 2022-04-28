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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Главарь боевиков "ДНР" Пушилин заявил об отмене парада 9 мая

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Пушилин заявил, что проведет парад Победы после полного захвата Донецкой области
Пушилин заявил, что проведет парад Победы после полного захвата Донецкой области
Фото: EPA

Главарь террористической организации "ДНР" Денис Пушилин отменил парад Победы и шествие "Бессмертного полка" 9 мая в оккупированном Донецке якобы из-за угрозы обстрелов. Об этом он сказал журналистам в частично захваченном Мариуполе, сообщает сепаратистское издание ДАН.

По словам главаря боевиков, такое решение принято якобы в целях безопасности людей.

"Принято непростое решение... мы проведем парад Победы после полной нашей победы и выхода "ДНР" на конституционные границы", – заявил он. 

Он также добавил, что акция "Бессмертный полк" состоится "в интерактивном формате", без скопления людей. 

В непризнанной Приднестровской Молдавской Республике также приняли решение отменить парад Победы 9 мая в связи с введением "красного" уровня террористической угрозы, сообщил российский "Интерфакс"

В то же время в оккупированном Мелитополе Запорожской области назначенная оккупантами "мэр" Галина Данильченко заявляла 11 апреля российскому госагентству "РИА Новости", что готовится отметить 9 мая "очень масштабно". По ее словам, в городе ремонтируют мемориал на Братском кладбище, восстановили Вечный огонь и восстанавливают Арку победы.

Также оккупанты готовятся к параду 9 мая в Мариуполе Донецкой области, сообщал советник мэра города.

Контекст:

Украинская разведка предупреждала, что в оккупированных городах не исключена организация 9 мая пропагандистских "парадов победы" с участием задержанных украинцев. Согласно полученной информации, их могут попытаться выдать за "военнопленных" и провести по улицам, как делали в Донецке в 2014 году.

Теги: Приднестровье, Донецкая область, Мариуполь, Мелитополь, 9 мая, боевики, Денис Пушилин, парад, ДНР, парад Победы, Бессмертный полк, война России против Украины, Галина Данильченко
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