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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На оккупированных территориях массово похищают мужчин призывного возраста, в Херсонском СИЗО допрашивают и пытают более 300 активистов – разведка

В украинской разведке рассказали о масштабных "фильтрационных мероприятиях" на временно оккупированных территориях
В украинской разведке рассказали о масштабных "фильтрационных мероприятиях" на временно оккупированных территориях
Фото: mil.gov.ua

На оккупированных территориях массово похищают мужчин призывного возраста – пополняют обменный фонд и, вероятно, хотят использовать для публичных издевательств 9 мая. Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Минобороны Украины 27 апреля.

"На занятых врагом территориях Харьковской, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Луганской, Донецкой областей проводятся масштабные "фильтрационные мероприятия". Жертвами оккупантов чаще всего становятся мужчины призывного возраста. В первую очередь – ветераны АТО/ООС, бывшие военные и правоохранители, проукраинские активисты", – говористя в сообщении.

Так, по информации разведки, в помещениях изолятора временного содержания Херсона находятся более 300 проукраинских активистов и ветеранов АТО/ООС, которых допрашивают и пытают.

В поселке Большая Лепетиха Херсонской области создан фильтрационный лагерь. Недавно туда прибыли около 400 российских военнослужащих, одетых в форму Росгвардии. Они ищут и задерживают мужчин призывного возраста, а потом массово вывозят в направлении оккупированного Крыма, рассказали в разведке.

В ГУР считают, что главная цель этих действий – пополнение обменного фонда. Украинских заложников, даже тех, что не участвовали в боях, планируют обменивать на российских военных преступников.

"Также не исключена организация пропагандистских "парадов победы" с участием задержанных украинцев. Согласно полученной информации, их могут попытаться выдать за "военнопленных" и провести по улицам оккупированных городов. Аналогичные мероприятия проходили в Донецке в 2014 году. Тогда украинских героев после многочисленных пыток заставили пройти по центральной улице Донецка, где их подвергали издевательствам и унижениям", – отметили в ГУР.

В управлении напомнили, что подобные действия российской власти – очередное военное преступление.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В марте стало известно, что на захваченных территориях Украины российские оккупанты прибегают к репрессиям: похищают политиков и активистов, давят на журналистов. Журналист из Каховки Херсонской области Олег Батурин, которого восемь дней удерживали россияне, рассказал, что в плену его избивали и угрожали убить.

В апреле жители оккупированного Херсона рассказали, что в областном центре появился аналог донецкой тюрьмы "Изоляция" для пыток несогласных с российским оккупационным режимом.

По информации мэра Херсона Игоря Колыхаева, российским оккупантам полностью слили базу данных на всех активистов и военных, которые находились в городе.

В помещении полиции оккупированной Каховки Херсонской области россияне устроили пыточную, где избивают и пытают электрошокерами незаконно задержанных, сообщила омбудсмен Людмила Денисова. 

В городе Волчанск Харьковской области на территории одного из предприятий российские оккупанты обустроили концлагерь, рассказал председатель областной военной администрации Олег Синегубов.

Теги: Херсон, тюрьма, СИЗО, военные, оккупация, Херсонская область, заложники, ветераны, пытки, репрессии, война России против Украины, ГУР Минобороны Украины, российские оккупанты
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