На оккупированных территориях массово похищают мужчин призывного возраста, в Херсонском СИЗО допрашивают и пытают более 300 активистов – разведка

В украинской разведке рассказали о масштабных "фильтрационных мероприятиях" на временно оккупированных территориях Фото: mil.gov.ua

"На занятых врагом территориях Харьковской, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Луганской, Донецкой областей проводятся масштабные "фильтрационные мероприятия". Жертвами оккупантов чаще всего становятся мужчины призывного возраста. В первую очередь – ветераны АТО/ООС, бывшие военные и правоохранители, проукраинские активисты", – говористя в сообщении.

Так, по информации разведки, в помещениях изолятора временного содержания Херсона находятся более 300 проукраинских активистов и ветеранов АТО/ООС, которых допрашивают и пытают.

В поселке Большая Лепетиха Херсонской области создан фильтрационный лагерь. Недавно туда прибыли около 400 российских военнослужащих, одетых в форму Росгвардии. Они ищут и задерживают мужчин призывного возраста, а потом массово вывозят в направлении оккупированного Крыма, рассказали в разведке.

В ГУР считают, что главная цель этих действий – пополнение обменного фонда. Украинских заложников, даже тех, что не участвовали в боях, планируют обменивать на российских военных преступников.

"Также не исключена организация пропагандистских "парадов победы" с участием задержанных украинцев. Согласно полученной информации, их могут попытаться выдать за "военнопленных" и провести по улицам оккупированных городов. Аналогичные мероприятия проходили в Донецке в 2014 году. Тогда украинских героев после многочисленных пыток заставили пройти по центральной улице Донецка, где их подвергали издевательствам и унижениям", – отметили в ГУР.

В управлении напомнили, что подобные действия российской власти – очередное военное преступление.

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