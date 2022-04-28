На оккупированных территориях массово похищают мужчин призывного возраста, в Херсонском СИЗО допрашивают и пытают более 300 активистов – разведка

"На занятых врагом территориях Харьковской, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Луганской, Донецкой областей проводятся масштабные "фильтрационные мероприятия". Жертвами оккупантов чаще всего становятся мужчины призывного возраста. В первую очередь – ветераны АТО/ООС, бывшие военные и правоохранители, проукраинские активисты", – говористя в сообщении.
Так, по информации разведки, в помещениях изолятора временного содержания Херсона находятся более 300 проукраинских активистов и ветеранов АТО/ООС, которых допрашивают и пытают.
В поселке Большая Лепетиха Херсонской области создан фильтрационный лагерь. Недавно туда прибыли около 400 российских военнослужащих, одетых в форму Росгвардии. Они ищут и задерживают мужчин призывного возраста, а потом массово вывозят в направлении оккупированного Крыма, рассказали в разведке.
В ГУР считают, что главная цель этих действий – пополнение обменного фонда. Украинских заложников, даже тех, что не участвовали в боях, планируют обменивать на российских военных преступников.
"Также не исключена организация пропагандистских "парадов победы" с участием задержанных украинцев. Согласно полученной информации, их могут попытаться выдать за "военнопленных" и провести по улицам оккупированных городов. Аналогичные мероприятия проходили в Донецке в 2014 году. Тогда украинских героев после многочисленных пыток заставили пройти по центральной улице Донецка, где их подвергали издевательствам и унижениям", – отметили в ГУР.
В управлении напомнили, что подобные действия российской власти – очередное военное преступление.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В марте стало известно, что на захваченных территориях Украины российские оккупанты прибегают к репрессиям: похищают политиков и активистов, давят на журналистов. Журналист из Каховки Херсонской области Олег Батурин, которого восемь дней удерживали россияне, рассказал, что в плену его избивали и угрожали убить.
В апреле жители оккупированного Херсона рассказали, что в областном центре появился аналог донецкой тюрьмы "Изоляция" для пыток несогласных с российским оккупационным режимом.
По информации мэра Херсона Игоря Колыхаева, российским оккупантам полностью слили базу данных на всех активистов и военных, которые находились в городе.
В помещении полиции оккупированной Каховки Херсонской области россияне устроили пыточную, где избивают и пытают электрошокерами незаконно задержанных, сообщила омбудсмен Людмила Денисова.
В городе Волчанск Харьковской области на территории одного из предприятий российские оккупанты обустроили концлагерь, рассказал председатель областной военной администрации Олег Синегубов.