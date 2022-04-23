Жданов о зверствах российской армии в Украине: Такое ощущение, что они всей страной играют в концлагерь

"Дело в том, что они так воспитаны", – сказал эксперт.

Он напомнил о существовавшей в России криминальной субкультуре несовершеннолетних А.У.Е. ("Арестантский уклад един").

"Они это проецировали на детей, в школах. А кто это мог делать? Только взрослые. Там просто такая идеология. [...] Они всей страной, такое впечатление, играют в игру "концлагерь", и либо ты попадаешь в качестве арестанта, и тогда над тобой все пытки, либо ты вертухай, и тогда ты пытаешь", – объяснил Жданов.

Эксперт считает, что такая идеология у россиян уже на уровне ментальности.

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