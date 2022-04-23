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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Жданов о зверствах российской армии в Украине: Такое ощущение, что они всей страной играют в концлагерь

 
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В Украине продолжают находить жертв оккупантов
В Украине продолжают находить жертв оккупантов
Фото: ЕРА

Зверства российских оккупантов на украинской территории являются следствием действительности в РФ. Такое мнение украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов выразил в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Дело в том, что они так воспитаны", – сказал эксперт.

Он напомнил о существовавшей в России криминальной субкультуре несовершеннолетних А.У.Е. ("Арестантский уклад един").

"Они это проецировали на детей, в школах. А кто это мог делать? Только взрослые. Там просто такая идеология. [...] Они всей страной, такое впечатление, играют в игру "концлагерь", и либо ты попадаешь в качестве арестанта, и тогда над тобой все пытки, либо ты вертухай, и тогда ты пытаешь", – объяснил Жданов.

Эксперт считает, что такая идеология у россиян уже на уровне ментальности.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Контекст:

После освобождения Киевской области от российских оккупантов 2 апреля в населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. Сотни людей пропали без вести.

Полиция и спасатели обыскивают подвалы, разминируют территорию и продолжают находить погибших.

Среди убитых россиянами в Киевской области насчитывалось более 400 мирных жителей БучиПо словам генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой, в Бородянке ситуация с погибшими мирными жителями еще хуже, самого поселка "практически нет".

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, война, оккупация, заключенные, пытки, вторжение, преступление, российская агрессия, концлагерь, война России против Украины, Олег Жданов, российские оккупанты
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