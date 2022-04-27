ГБР задокументировало около 20 фактов пыток жителей Тростянца российскими оккупантами

С 20 апреля Госбюро фиксировало факты присутствия россиян в городе. Установлены места расположения их боевых частей, огневые позиции, изъяты документы и личные вещи оккупантов.

"Следователи осмотрели 154 улицы, поврежденные артиллерийскими обстрелами. Это около 1200 га городской застройки, что составляет примерно 45% площади Тростянца. Выявлены и зафиксированы повреждения 122 жилых домов, а также больниц. В ходе следственных действий установлены места, где оккупанты пытали мирных граждан", – отметили в сообщении.

ГБР зафиксировало не менее 20 случаев пыток. На месте преступлений нашли дубинки, наручники, металлические клещи и одежду пострадавших со следами крови. Правоохранитети также выявили в городе растяжки и российские боеприпасы.

Фото: dbr.gov.ua

"В рамках уголовных производств продолжается эксгумация тел погибших местных жителей, назначаются судебно-медицинские экспертизы. Проводится комплекс необходимых следственных действий, в частности специалист аэроразведки фиксирует объекты осмотра с воздуха и составляет 3D-модели", – уточнили в релизе.

Госбюро расследований вернуло местным жителям шесть автомобилей, угнанных россиянами во время оккупации.

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