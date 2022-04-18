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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские военные вернули десятилетней девочке телефон, который у нее отнял оккупант

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Отец Иванки предлагал военным оставить телефон себе, но они отправили смартфон ребенку по почте
Отец Иванки предлагал военным оставить телефон себе, но они отправили смартфон ребенку по почте
Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр / Facebook

Солдат российской оккупационной армии отнял у десятилетней жительницы Тростянца Сумской области Иванки смартфон и повербанк со стразами. Об этом в Facebook 18 апреля сообщила пресс-служба 93-й Отдельной механизированной бригады "Холодный яр".

"Разведывательное подразделение 93-й бригады "Холодный яр" проводило операцию на восточном направлении. В плен к нашим ребятам попал солдат из российской Кантемировской дивизии, у которого нашли красный мобильный телефон, а также повербанк со стразами. Сначала оккупант лгал, что это его вещи. В мобильном была сим-карта одного из российских операторов, по этому телефону уже были звонки в Россию. Но в списке контактов были и украинские номера, подписанные "папочка" и "мамуля". Холодноярцы начали звонить на эти номера. Оказалось, что телефон принадлежит Иванке", – сообщили разведчики.

Мама девочки Елена рассказала, что семья выехала из Тростянца 15 марта, воспользовавшись эвакуационным коридором.

"Когда стояли в эвакуационной колонне, подошли военные РФ и сказали отдать все телефоны. Я ответила, что у нас они все разряжены. До этого мы удалили из телефонов все мессенджеры, чтобы не давать врагу любую информацию. Когда выезжали из города, на блокпосту российские военные ходили с картонной коробкой и отбирали телефоны у всех, кто ехал из города, угрожая расстрелом. Они кричали и запугивали нас", – отметила женщина.

Елене украинские военные позвонили через три дня.

"Ребята спросили: это вы "мамочка"? Я ответила: "Да". Дмитрий из 93-й бригады рассказал, что они у российского пленного  военнослужащего нашли телефон. Спрашивали, живы ли мы. Я была так взволнована, что сначала не поверила, думала, это какие-то шутки. Иванка очень плакала из-за того, что забрали телефон. И хотя мой муж сказал ребятам оставить телефон себе, они все равно отправили его нам по почте", – добавила она.

https://www.facebook.com/93OMBr/posts/1822596467937135

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россияне захватили Тростянец в первых числах марта. Город освободили от российских оккупантов 26 марта.

Теги: Украина, Сумская область, военные, оккупация, разведка, эвакуация, разведчики, смартфон, блокпост, война России против Украины, девочка, Тростянец
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