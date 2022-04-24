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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В помещениях завода в Харьковской области оккупанты устроили концлагерь, пытают людей – глава обладминистрации

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По данным главы ОВА, людей заставляют сотрудничать с оккупантами
По данным главы ОВА, людей заставляют сотрудничать с оккупантами
Фото: pixabay.com

В городе Волчанск Харьковской области на территории одного из предприятий российские оккупанты обустроили концлагерь. Об этом 24 апреля в эфире национального телемарафона сообщил председатель областной военной администрации Олег Синегубов, информирует УНН.

"В Волчанске оккупанты вывезли один из заводов на территорию РФ, а в помещениях завода устроили определенную тюрьму, настоящий концлагерь, где людей подвергают определенным пыткам, заставляют сотрудничать, становиться в ряды ВС РФ", – сказал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Волчанск находится в пяти километрах от границы с Белгородской областью РФ. Оккупанты используют город для лечения своих раненых, отмечали в Генштабе ВСУ.

Контекст:

С начала масштабного вторжения в Украину 24 февраля российские оккупанты смогли захватить территории Харьковской области в южной и восточной ее частях, активные бои продолжаются в районе Изюма.

Харьков оккупантам захватить не удалось, город обстреливают из дальнобойных ракетных и артиллерийских систем.

Теги: Россия, война, тюрьма, Харьковская область, вторжение, российская агрессия, концлагерь, Волчанск, война России против Украины, Олег Синегубов, российские оккупанты
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