В помещениях завода в Харьковской области оккупанты устроили концлагерь, пытают людей – глава обладминистрации

"В Волчанске оккупанты вывезли один из заводов на территорию РФ, а в помещениях завода устроили определенную тюрьму, настоящий концлагерь, где людей подвергают определенным пыткам, заставляют сотрудничать, становиться в ряды ВС РФ", – сказал он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Волчанск находится в пяти километрах от границы с Белгородской областью РФ. Оккупанты используют город для лечения своих раненых, отмечали в Генштабе ВСУ.
С начала масштабного вторжения в Украину 24 февраля российские оккупанты смогли захватить территории Харьковской области в южной и восточной ее частях, активные бои продолжаются в районе Изюма.
Харьков оккупантам захватить не удалось, город обстреливают из дальнобойных ракетных и артиллерийских систем.