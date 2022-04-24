В помещениях завода в Харьковской области оккупанты устроили концлагерь, пытают людей – глава обладминистрации

По данным главы ОВА, людей заставляют сотрудничать с оккупантами Фото: pixabay.com

"В Волчанске оккупанты вывезли один из заводов на территорию РФ, а в помещениях завода устроили определенную тюрьму, настоящий концлагерь, где людей подвергают определенным пыткам, заставляют сотрудничать, становиться в ряды ВС РФ", – сказал он.

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Волчанск находится в пяти километрах от границы с Белгородской областью РФ. Оккупанты используют город для лечения своих раненых, отмечали в Генштабе ВСУ.