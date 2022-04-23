В освобожденном селе Харьковской области нашли сожженные тела замученных оккупантами людей – Офис генпрокурора

"По данным следствия, в ходе оккупации села Гусаровка Изюмского района российские военнослужащие пытали и убили мужчину и женщину. После этого оккупанты сожгли их тела. 22 апреля после освобождения села в подвальном помещении одного из домов они были найдены", – говорится в сообщении.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).



Досудебное расследование ведут следователи Изюмского районного управления полиции при процессуальном руководстве прокуроров Харьковской области. В дальнейшем производство будет передано в СБУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)