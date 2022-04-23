В освобожденном селе Харьковской области нашли сожженные тела замученных оккупантами людей – Офис генпрокурора

"По данным следствия, в ходе оккупации села Гусаровка Изюмского района российские военнослужащие пытали и убили мужчину и женщину. После этого оккупанты сожгли их тела. 22 апреля после освобождения села в подвальном помещении одного из домов они были найдены", – говорится в сообщении.
Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).
Досудебное расследование ведут следователи Изюмского районного управления полиции при процессуальном руководстве прокуроров Харьковской области. В дальнейшем производство будет передано в СБУ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
"Когда мы освобождали населенный пункт Гусаровка по направлению Балаклеи, тоже сейчас находящейся под оккупацией, мы там увидели, что семью сожгли заживо. Видели, что фельдшер был застрелен выстрелом в голову, и на нем были следы от пыток. Также фиксируем другие зверства, к сожалению", – рассказал 21 апреля глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.
Президент Владимир Зеленский подчеркивал, что в населенных пунктах Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской и других областей Украины, куда зашли российские войска, они "устроили такой же ад", как в ставшей трагически известной Буче под Киевом.