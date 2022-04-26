Пушилин основал "медаль" "За освобождение Мариуполя"

"Считаю целесообразным учредить медаль "За освобождение Мариуполя" и вручать ее военнослужащим, особо отличившимся в боях за этот город", – написал Пушилин.
Разрушительную оккупацию Мариуполя Донецкой области российской армией боевик назвал "освобождением" и заявил, что главной задачей оккупантов является "спасение жителей города".
"При освобождении Мариуполя наблюдались массовые проявления героизма наших военнослужащих", – заявил Пушилин.
Он также рассказал о "благодарностях" от жителей города в адрес оккупантов.
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко прокомментировал в Telegram сообщение Пушилина, назвав действия оккупантов попыткой создать иллюзию контроля города.
"Псведореальность. А в то же время вся незаконная администрация города от оккупантов работает… в Мангуше в помещении бывшей районной администрации. А псевдомэр и его команда трупожеров появляются в городе исключительно с охраной военных для фотографий и видеороликов об "улучшениях". И не понимают, откуда мы берем информацию, даже несмотря на жесткую фильтрацию и зачистку", – отметил Андрющенко.
Он заверил: Мариуполь будет сопротивляться захватчикам до последнего.
"Поэтому лучшим выходом для оккупантов в этом должно было бы дать возможность нам вывезти всех, включая спасение военных и гражданских в "Азовстали". А потом над сгоревшими пустыми руинами бравурно взывать о "взятии Мариуполя". Потому что для нас Мариуполь – это не стены или камни, а люди и несгибаемый дух! Поэтому х...й им, а не Мариуполь!" – сказал советник мэра.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. Эвакуация мирных жителей из города фактически заблокирована оккупантами.
21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что большую часть города россияне "давно захватили". В Мариуполе, по его информации, остаются заблокированными около 120 тыс. мирных жителей. В частности, около 1 тыс. гражданских лиц и 500 раненых военных находятся, по информации украинского правительства, в бомбоубежищах завода "Азовсталь", который штурмуют оккупанты.
В тот же день президент РФ Владимир Путин приказал министру обороны РФ Сергею Шойгу отменить штурм промзоны завода "Азовсталь", где укрываются украинские военные и мирные жители. Глава Кремля заявил, что "не нужно лезть в эти катакомбы и ползать там под землей, по этим промышленным объектам", а нужно "заблокировать так, чтобы муха не пролетела". При этом сам Шойгу отчитался перед Путиным о якобы "освобождении" Мариуполя, несмотря на то, что российские войска так и не взяли "Азовсталь".
Несмотря на заявление Путина, оккупанты продолжили штурм "Азовстали". По данным украинской военной разведки, РФ планирует привлечь к штурму "Азовстали" Росгвардию и ФСБ.