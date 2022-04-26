Пушилин основал "медаль" "За освобождение Мариуполя"

"Считаю целесообразным учредить медаль "За освобождение Мариуполя" и вручать ее военнослужащим, особо отличившимся в боях за этот город", – написал Пушилин.

Разрушительную оккупацию Мариуполя Донецкой области российской армией боевик назвал "освобождением" и заявил, что главной задачей оккупантов является "спасение жителей города".

"При освобождении Мариуполя наблюдались массовые проявления героизма наших военнослужащих", – заявил Пушилин.

Он также рассказал о "благодарностях" от жителей города в адрес оккупантов.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко прокомментировал в Telegram сообщение Пушилина, назвав действия оккупантов попыткой создать иллюзию контроля города.

"Псведореальность. А в то же время вся незаконная администрация города от оккупантов работает… в Мангуше в помещении бывшей районной администрации. А псевдомэр и его команда трупожеров появляются в городе исключительно с охраной военных для фотографий и видеороликов об "улучшениях". И не понимают, откуда мы берем информацию, даже несмотря на жесткую фильтрацию и зачистку", – отметил Андрющенко.

Он заверил: Мариуполь будет сопротивляться захватчикам до последнего.

"Поэтому лучшим выходом для оккупантов в этом должно было бы дать возможность нам вывезти всех, включая спасение военных и гражданских в "Азовстали". А потом над сгоревшими пустыми руинами бравурно взывать о "взятии Мариуполя". Потому что для нас Мариуполь – это не стены или камни, а люди и несгибаемый дух! Поэтому х...й им, а не Мариуполь!" – сказал советник мэра.

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