В Эстонии запретили использовать советскую и российскую символику на мероприятиях к 9 мая. Также запрещен марш "Бессмертного полка"

Глава Департамента полиции и погранохраны Эльмар Вахер заявил, что "мир уже не тот, какой был до начала войны в Украине, и празднование 9 мая не может быть таким, как прежде". Он отметил, что демонстрации у Бронзового солдата или памятника "Танк Т-34" поддерживают агрессию российского президента Владимира Путина.

В Эстонии по-прежнему разрешены публичные демонстрации, но запрещены демонстрации, которые поддерживают агрессора Путина, подчеркнул Вахер. В частности, запрещен марш "Бессмертного полка", который зарегистрирован на 9 мая на улице Фильтри в Таллинне.

Посещение кладбища или Бронзового солдата, по словам Вахера, не запрещено. Но если при этом надеть георгиевскую ленту или нести флаг с серпом и молотом либо российский флаг, то полиция вмешается, предупредил Вахер.

Запрещены также все символы, которые используют российские солдаты в Украине, такие как "Z" и "V".

Война России против Украины. Главное (обновляется)