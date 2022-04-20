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В Эстонии запретили использовать советскую и российскую символику на мероприятиях к 9 мая. Также запрещен марш "Бессмертного полка"

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На демонстрациях в Эстонии запретили использовать флаг России
На демонстрациях в Эстонии запретили использовать флаг России
Фото: depositphotos.com

В Эстонии запретили использовать советские или российские символы на мероприятиях к 9 мая. Об этом сообщает Эстонская общественная телерадиокомпания (ERR).

Глава Департамента полиции и погранохраны Эльмар Вахер заявил, что "мир уже не тот, какой был до начала войны в Украине, и празднование 9 мая не может быть таким, как прежде". Он отметил, что демонстрации у Бронзового солдата или памятника "Танк Т-34" поддерживают агрессию российского президента Владимира Путина.

В Эстонии по-прежнему разрешены публичные демонстрации, но запрещены демонстрации, которые поддерживают агрессора Путина, подчеркнул Вахер. В частности, запрещен марш "Бессмертного полка", который зарегистрирован на 9 мая на улице Фильтри в Таллинне. 

Посещение кладбища или Бронзового солдата, по словам Вахера, не запрещено. Но если при этом надеть георгиевскую ленту или нести флаг с серпом и молотом либо российский флаг, то полиция вмешается, предупредил Вахер.

Запрещены также все символы, которые используют российские солдаты в Украине, такие как "Z" и "V".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Эстония, 9 мая, георгиевская лента, запрет, Бессмертный полк
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