Ткаченко заявил, что власть в Мариуполе отказывалась от эвакуации музейных экспонатов. Их похитили оккупанты

Он подчеркнул, что "власть выполняет работу по сохранению музейных и культурных ценностей по определенному протоколу".
"В тех местах, где проходил быстрый захват, таких как Чернигов или Херсонская область, это сделать было практически невозможно с первого дня. Хотя некоторые разговоры о Мариуполе у нас были накануне с руководителями города и этих музеев. К сожалению, нам не удалось убедить их в отношении эвакуации", – сказал Ткаченко.
По словам министра, у него есть вопросы к директору муниципального музея, которая "так храбро отдавала ценности для вывоза из Мариуполя".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
27 апреля советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что российские оккупанты вывезли все ценные экспонаты, хранившиеся в двух музеях города – краеведческом и художественном. Среди похищенного – картины Архипа Куинджи.
30 апреля Андрющенко написал, что оккупанты используют экспонаты краеведческого музея для создания фейков.
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. Эвакуация мирных жителей из города фактически заблокирована оккупантами.
21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что большую часть города россияне "давно захватили". В Мариуполе, по его информации, остаются заблокированными около 120 тыс. мирных жителей. В частности, украинские военные и часть жителей Мариуполя находятся в бомбоубежищах завода "Азовсталь", который штурмуют оккупанты.
23 апреля Зеленский объяснил, что деблокировать Мариуполь военным путем пока невозможно и командиры защитников города "прекрасно это понимают".
29 апреля Андрющенко писал, что оккупанты превратили захваченную часть Мариуполя в "настоящее гетто".