Ткаченко заявил, что власть в Мариуполе отказывалась от эвакуации музейных экспонатов. Их похитили оккупанты

Ткаченко: Некоторые разговоры о Мариуполе у нас были Фото: Олександр Ткаченко / Facebook

Он подчеркнул, что "власть выполняет работу по сохранению музейных и культурных ценностей по определенному протоколу".

"В тех местах, где проходил быстрый захват, таких как Чернигов или Херсонская область, это сделать было практически невозможно с первого дня. Хотя некоторые разговоры о Мариуполе у нас были накануне с руководителями города и этих музеев. К сожалению, нам не удалось убедить их в отношении эвакуации", – сказал Ткаченко.

По словам министра, у него есть вопросы к директору муниципального музея, которая "так храбро отдавала ценности для вывоза из Мариуполя".

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27 апреля советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что российские оккупанты вывезли все ценные экспонаты, хранившиеся в двух музеях города – краеведческом и художественном. Среди похищенного – картины Архипа Куинджи.

30 апреля Андрющенко написал, что оккупанты используют экспонаты краеведческого музея для создания фейков.