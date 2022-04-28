Оккупанты вывезли из Мариуполя картины Айвазовского и Куинджи

Оккупационная армия вывезла из Мариуполя все ценные экспонаты, хранившиеся в двух музеях Фото: depositphotos.com

"В Мариуполе хранилось семь оригинальных шедевров, которые, по предварительной информации, были переданы оккупантам директором Мариупольского краеведческого музея Натальей Капусниковой, которая знала место хранения шедевров и лично передала все из рук в руки", – написал он.

По информации Андрющенко, речь идет о трех картинах Архипа Куинджи – "Красный закат", "Осень", "Эльбрус", картине Ивана Айвазовского "У берегов Кавказа", картинах Николая Дубовского "Море" и "Ночь на Балтийском море" и других. Оккупанты также вывезли из города три иуникальные иконы: Иисус Христос Вседержатель, Богоматерь с младенцем, Иоанн Креститель.

Советник мэра Мариуполя отметил, что Капусникова распространяет ложную информацию о якобы уничтожении музея полком "Азов" 15 марта.

"Руководитель департамента культуры горсовета Диана Трима именно 15 марта во второй половине дня была в обоих музеях перед эвакуацией и может засвидетельствовать абсолютную ложь Капусниковой", – заявил Андрющенко.

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