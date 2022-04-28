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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты вывезли из Мариуполя картины Айвазовского и Куинджи

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Оккупационная армия вывезла из Мариуполя все ценные экспонаты, хранившиеся в двух музеях
Оккупационная армия вывезла из Мариуполя все ценные экспонаты, хранившиеся в двух музеях
Фото: depositphotos.com

Российская оккупационная армия вывезла из Мариуполя Донецкой области все ценные экспонаты, хранившиеся в двух музеях – краеведческом и художественном. Об этом 27 апреля в Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"В Мариуполе хранилось семь оригинальных шедевров, которые, по предварительной информации, были переданы оккупантам директором Мариупольского краеведческого музея Натальей Капусниковой, которая знала место хранения шедевров и лично передала все из рук в руки", – написал он.

По информации Андрющенко, речь идет о трех картинах Архипа Куинджи – "Красный закат", "Осень", "Эльбрус", картине Ивана Айвазовского "У берегов Кавказа", картинах Николая Дубовского "Море" и "Ночь на Балтийском море" и других. Оккупанты также вывезли из города три иуникальные иконы: Иисус Христос Вседержатель, Богоматерь с младенцем, Иоанн Креститель.

Советник мэра Мариуполя отметил, что Капусникова распространяет ложную информацию о якобы уничтожении музея полком "Азов" 15 марта.

"Руководитель департамента культуры горсовета Диана Трима именно 15 марта во второй половине дня была в обоих музеях перед эвакуацией и может засвидетельствовать абсолютную ложь Капусниковой", – заявил Андрющенко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. Эвакуация мирных жителей из города фактически заблокирована оккупантами.

20 апреля украинским властям удалось договориться о гуманитарном коридоре из Мариуполя; он не сработал так, как планировалось, но из города смогли выехать четыре автобуса с людьми.

21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что большую часть города россияне "давно захватили". В Мариуполе, по его информации, остаются заблокированными около 120 тыс. мирных жителей. В частности, украинские военные и часть жителей Мариуполя находятся в бомбоубежищах завода "Азовсталь", который штурмуют оккупанты.

23 апреля Зеленский объяснил, что деблокировать Мариуполь военным путем пока невозможно и командиры защитников города "прекрасно это понимают".

Теги: Украина, культура, Мариуполь, Иван Айвазовский, картина, война России против Украины, Архип Куинджи, Иисус Христос, картины, Петр Андрющенко
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