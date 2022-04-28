Оккупанты вывезли из Мариуполя картины Айвазовского и Куинджи

"В Мариуполе хранилось семь оригинальных шедевров, которые, по предварительной информации, были переданы оккупантам директором Мариупольского краеведческого музея Натальей Капусниковой, которая знала место хранения шедевров и лично передала все из рук в руки", – написал он.
По информации Андрющенко, речь идет о трех картинах Архипа Куинджи – "Красный закат", "Осень", "Эльбрус", картине Ивана Айвазовского "У берегов Кавказа", картинах Николая Дубовского "Море" и "Ночь на Балтийском море" и других. Оккупанты также вывезли из города три иуникальные иконы: Иисус Христос Вседержатель, Богоматерь с младенцем, Иоанн Креститель.
Советник мэра Мариуполя отметил, что Капусникова распространяет ложную информацию о якобы уничтожении музея полком "Азов" 15 марта.
"Руководитель департамента культуры горсовета Диана Трима именно 15 марта во второй половине дня была в обоих музеях перед эвакуацией и может засвидетельствовать абсолютную ложь Капусниковой", – заявил Андрющенко.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. Эвакуация мирных жителей из города фактически заблокирована оккупантами.
20 апреля украинским властям удалось договориться о гуманитарном коридоре из Мариуполя; он не сработал так, как планировалось, но из города смогли выехать четыре автобуса с людьми.
21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что большую часть города россияне "давно захватили". В Мариуполе, по его информации, остаются заблокированными около 120 тыс. мирных жителей. В частности, украинские военные и часть жителей Мариуполя находятся в бомбоубежищах завода "Азовсталь", который штурмуют оккупанты.
23 апреля Зеленский объяснил, что деблокировать Мариуполь военным путем пока невозможно и командиры защитников города "прекрасно это понимают".