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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Город превращают в гетто". Оккупанты не пропускают в Мариуполь граждан Украины без удостоверения о прохождении фильтрации

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По словам Андрющенко, оккупанты ограничили передвижение граждан внутри Мариуполя
По словам Андрющенко, оккупанты ограничили передвижение граждан внутри Мариуполя
Фото: ЕРА

Гражданам Украины невозможно попасть в заблокированный российскими оккупантами Мариуполь Донецкой области без удостоверения о прохождении фильтрации. Об этом 27 апреля в Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Со вчерашнего дня оккупанты запретили въезд в город даже со стороны Новоазовска. Кроме того, ограничено передвижение внутри города. Попасть в Мариуполь без удостоверения о прохождении фильтрации для граждан Украины невозможно. Гражданам России и "ДНР" выдают разрешение на въезд без фильтрации на три дня", – подчеркнул Андрющенко.

По его словам, свидетельство о прохождении фильтрации для всех остальных действует семь дней.

"Кроме того, оккупанты анонсировали отдельную бумагу – разрешение на пребывание на улице. Город все больше превращают в реальное гетто. Отношение со стороны оккупантов к мариупольцам – как к рабам, несмотря на проукраинские или пророссийские взгляды жителей. Некоторые уступки делают пожилым людям и детям, остальные в одинаковом состоянии постоянного психологического давления", – отметил советник мэра.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. Эвакуация мирных жителей из города фактически заблокирована оккупантами.

18 марта основатель издания "ГОРДОН", телеведущий Дмитрий Гордон заявлял, что украинские беженцы, которые выезжают в РФ по гуманитарным коридорам, организованным оккупационными войсками, оказываются в фильтрационных лагерях.

19 марта эту информацию подтвердил Андрющенко. "Такое ощущение, что россияне действительно решили доказать нацистам, что могут повторить. Каждое их преступление. Теперь логично дошли до гастарбайтеров", – написал он.

20 апреля украинским властям удалось договориться о гуманитарном коридоре из Мариуполя; он не сработал так, как планировалось, но из города смогли выехать четыре автобуса с людьми.

21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что большую часть города россияне "давно захватили". В Мариуполе, по его информации, остаются заблокированными около 120 тыс. мирных жителей. В частности, украинские военные и часть жителей Мариуполя находятся в бомбоубежищах завода "Азовсталь", который штурмуют оккупанты.

23 апреля Зеленский объяснил, что деблокировать Мариуполь военным путем пока невозможно и командиры защитников города "прекрасно это понимают".

Теги: Россия, Украина, оккупация, Мариуполь, война России против Украины, Петр Андрющенко
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