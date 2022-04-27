"Город превращают в гетто". Оккупанты не пропускают в Мариуполь граждан Украины без удостоверения о прохождении фильтрации

"Со вчерашнего дня оккупанты запретили въезд в город даже со стороны Новоазовска. Кроме того, ограничено передвижение внутри города. Попасть в Мариуполь без удостоверения о прохождении фильтрации для граждан Украины невозможно. Гражданам России и "ДНР" выдают разрешение на въезд без фильтрации на три дня", – подчеркнул Андрющенко.

По его словам, свидетельство о прохождении фильтрации для всех остальных действует семь дней.

"Кроме того, оккупанты анонсировали отдельную бумагу – разрешение на пребывание на улице. Город все больше превращают в реальное гетто. Отношение со стороны оккупантов к мариупольцам – как к рабам, несмотря на проукраинские или пророссийские взгляды жителей. Некоторые уступки делают пожилым людям и детям, остальные в одинаковом состоянии постоянного психологического давления", – отметил советник мэра.

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