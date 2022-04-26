"Мир, очнись! Мариуполь нуждается в помощи". Вакарчук показал, что происходит в окруженном российскими оккупантами военном госпитале

"Военный госпиталь в окружении. Знаете, как это? Когда тот, кто может ходить или имеет хоть одну руку, чтобы подать воды тому, кто не может встать, обязательно делает это. Когда врачи успевают только зашивать. Мир, пожалуйста, очнись! Мариуполь нуждается в твоей помощи", – написал артист.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. Эвакуация мирных жителей из города фактически заблокирована оккупантами.

21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что большую часть города россияне "давно захватили". В Мариуполе, по его информации, остаются заблокированными около 120 тыс. мирных жителей. В частности, около 1 тыс. гражданских лиц и 500 раненых военных находятся, по информации украинского правительства, в бомбоубежищах завода "Азовсталь", который штурмуют оккупанты.