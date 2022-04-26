Полякова попросила Эрдогана помочь эвакуировать людей из Мариуполя

"Если взять "Азовсталь". Мы все видели сколько людей там находится. Там находится тысяча человек. Там находится много детей. Эти дети 61 день не видели солнца. Вы себе представляете, 61 день люди сидят в подвалах?" – сказала певица.

Она добавила, что необходимо повлиять на агрессора для спасения людей.

"Я хочу обратиться к местному правительству и лично к Эрдогану для того, чтобы он открыл морской коридор. Он может спасти жителей Мариуполя и его защитников. Поэтому я прошу вас воспользоваться своим влиянием на агрессора и совершить огромную и очень важную миссию по спасению", – заявила Полякова.