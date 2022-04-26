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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Полякова попросила Эрдогана помочь эвакуировать людей из Мариуполя

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Оля Полякова: Он может спасти жителей Мариуполя и его защитников
Оля Полякова: Он может спасти жителей Мариуполя и его защитников
Фото: EPA

Украинская певица Оля Полякова попросила президента Турции Реджепа Эрдогана воспользоваться влиянием на Россию и открыть морской коридор для эвакуации людей из Мариуполя. Как пишет "Интерфакс-Украина", об этом она сказала в эфире телеканала Freedom после благотворительного футбольного матча "Шахтера" Рината Ахметова и турецкого "Антальяспора".

"Если взять "Азовсталь". Мы все видели сколько людей там находится. Там находится тысяча человек. Там находится много детей. Эти дети 61 день не видели солнца. Вы себе представляете, 61 день люди сидят в подвалах?" – сказала певица.

Она добавила, что необходимо повлиять на агрессора для спасения людей.

"Я хочу обратиться к местному правительству и лично к Эрдогану для того, чтобы он открыл морской коридор. Он может спасти жителей Мариуполя и его защитников. Поэтому я прошу вас воспользоваться своим влиянием на агрессора и совершить огромную и очень важную миссию по спасению", – заявила Полякова.

Теги: Турция, Реджеп Эрдоган, Мариуполь, эвакуация, Азовсталь, Оля Полякова
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