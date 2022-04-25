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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия два месяца не жалеет ничего, убивая украинцев, но так ничего и не достигла. И не достигнет – Зеленский

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Зеленский: Украина обязательно победит
Зеленский: Украина обязательно победит
Фото: ЕРА

Убивая украинцев в ходе масштабной войны, Россия показала всему миру, что она может принести Европе. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил 25 апреля в видеообращении, которое размещено в Facebook Офиса президента.

"Буча, Бородянка, Гостомель, Ахтырка, Чернигов и Сумы, Изюм, Харьков, Волноваха, Золотое, Северодонецк, Рубежное, Попасная и Мариуполь. Ракетами по Одессе и Краматорску, Житомиру, по Львову, Кременчугу и Кривому Рогу, городах и общинах Украины… Россия показала, что она хочет и может принести Европе на самом деле", – сказал он.

Президент Украины считает, что то же самое Россия "может принести в Кишинев, Тбилиси, Хельсинки, Вильнюс, Варшаву, Прагу, во все города и страны, которые российские государственные пропагандисты уже давным-давно открыто обозначают как якобы врагов для Москвы".

"Россия начала против Украины наступление по многим направлениям. Ракетные удары, авианалеты, артиллерия, танки – все! Российские войска не жалели ничего. Средств, чтобы убивать нас, убивать украинцев, и разрушать нашу землю. За два месяца они использовали против нас более 1100 ракет, бесчисленное количество авиабомб, артиллерии. Они пытали, грабили, расстреливали. Они минировали нашу землю, превращали мирные города и села в ад. Часть украинских городов и общин уничтожили просто до камней. Но так ничего и не добились. И не добьются", – заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что в городах, которые временно оккупировали россияне, "так и не подчинились им, люди показали своим протестом, своим отношением к оккупантам, что Украина обязательно победит".

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/1167542320671194/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В РФ войну официально называют "спецоперацией". Президент РФ Владимир Путин говорил, что ее цель – "демилитаризация" и "денацификация" Украины.

По состоянию на 25 апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, продолжаются бои на юге и востоке.

По данным Генштаба Вооруженных сил Украины, российская армия потеряла в Украине почти 22 тыс. человек личного состава.

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