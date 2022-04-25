Зеленский: Если РФ продолжит блокировать украинские порты, это превратится в вопрос физического выживания миллионов людей

Накануне он по телефону обсудил этот вопрос с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

"Подробно коснулись угрозы мировому продовольственному рынку, спровоцированной Россией, заблокировавшей наши черноморские порты. Рост цен на продовольствие уже достиг критического уровня во многих странах. Но это только начало. Если Россия не станет искать мир, вопрос продовольственной безопасности во многих странах превратится в вопрос физического выживания миллионов людей, а значит, и стабильности государственных систем. Все большее число политических лидеров мира осознают эту угрозу. Поэтому ожидаем большего давления на Россию", – заявил Зеленский.

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