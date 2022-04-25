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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: РФ ведет сознательное уничтожение жизни в Украине, которое не прекратилось даже на Пасху

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Зеленский: Православный мир увидел, что для российских захватчиков Пасха ничего не значит
Зеленский: Православный мир увидел, что для российских захватчиков Пасха ничего не значит
Фото: president.gov.ua

Российские войска продолжили обстреливать Украину даже на Пасху. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения, опубликованного утром 25 апреля его пресс-службой.

"Россия поздравила Украину с Пасхой воздушной угрозой почти по всему нашему государству, ракетным ударом по Полтавской области, ракетными ударами по Кременчугу. Зачем был нужен этот удар в Пасху? Нет такой военной угрозы, от которой это могло бы обезопасить Россию. Это просто сознательное уничтожение жизни в Украине. Уничтожение, которое не прекратилось даже в самый большой православный праздник. Так христиане ли эти люди, которые продолжали и вчера обстреливать наши города и общины? Обстрелявших Чугуев Харьковской области. Убивших на Пасху еще двоих детей в Донецкой области – девочек пяти и 14 лет", – сказал президент.

Зеленский отметил, что убийства детей, разрушение жизней и  "покрытие циничной и тотальной ложью совершенное против мирных городов – все, что делает Россия на территории Украины, – это точно не христианство".

"И не христиане люди, которые в очередной раз отказались открыть гуманитарные коридоры из Мариуполя. Не христиане люди, снимавшие в оккупированных районах Украины пропагандистские репортажи о раздаче якобы гуманитарных пасхальных наборов. Тем более, каждый знает, в том числе и в России, что до 24 февраля у всех украинцев во всех уголках Украины была возможность праздновать Пасху свободно в любом храме и без каких-либо "гуманитарных" наборов. Не христиане люди, пытающиеся построить в захваченных районах Херсонской и Запорожской областей жестокий оккупационный режим, которые держат людей в заложниках, пытают людей. Которые даже в Пасху не давали людям покинуть оккупированную территорию, угрожали смертью", – сказал глава государства.

Президент напомнил, что Украина предлагала России установить пасхальное перемирие.

"Но православный мир увидел, что для российских захватчиков Пасха ничего не значит. Это для них просто красная дата в календаре, для которой нужны специальные слова, специальное поведение, но не то, что называется верой, и не то, что называется христианским добром. Российская армия сделала эту Пасху красной не только формально в календаре, но и красной от крови. Христиане такого не сделали бы, имея возможность установить мир. Так что держать свечу в руках в храме еще не значит быть христианином. Есть или даже святить паски каждый год – этого тоже мало, чтобы быть людьми, чтобы быть христианами", – добавил Зеленский.

Он поблагодарил украинских полицейских и сотрудников Службы безопасности Украины за то, что на праздники не было провокаций, "всего, что российские пропагандисты анонсировали накануне".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Офіс Президента України / YouTube


Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Пасха, Владимир Зеленский, обстрелы, война России против Украины
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