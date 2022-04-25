Оккупанты обесточили подстанцию "Кременская", без света осталась вся Луганская область – Гайдай

Подстанция "Кременская" начала работать в июле 2020 года Фото: НЕК "Укренерго" - NPC Ukrenergo / Facebook

"Без электроэнергии все населенные пункты Луганщины. Прорабатываем альтернативные варианты подачи электричества в области. Эта подстанция напряжением 500 кВ в мирное время питала большую часть городов и сел области. Также ранее электроэнергия поступала из Луганской ТЭС в городе Счастье. Трансформаторные блоки последней разрушены врагом, починить их россияне не могут", – отметил Гайдай.

Он добавил, что подстанция в Кременной оставалась единственным источником поставки электроэнергии в дома луганчан.

Позже глава ОВА сообщил, что энергетики нашли схему подключения области к электроэнергии.

"Необходимое для нужд населения городов и сел Луганщины напряжение будет подаваться по другой схеме через мощные электроподстанции, оставшиеся в работе на территории области. В настоящее время идет подача напряжения на эти уцелевшие подстанции", – уточнил он.

По словам Гайдая, свет вернется в дома мирных жителей.

"Добраться до повреждений линии электропередачи, питающих "Кременскую" подстанцию, сейчас невозможно из-за активных боевых действий", – заявил он.

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