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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обесточили подстанцию "Кременская", без света осталась вся Луганская область – Гайдай

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Подстанция "Кременская" начала работать в июле 2020 года
Подстанция "Кременская" начала работать в июле 2020 года
Фото: НЕК "Укренерго" - NPC Ukrenergo / Facebook

Российская оккупационная армия 25 апреля обесточила подстанцию напряжением 500 кВ в городе Кременная Луганской области. Об этом глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай написал в Telegram.

"Без электроэнергии все населенные пункты Луганщины. Прорабатываем альтернативные варианты подачи электричества в области. Эта подстанция напряжением 500 кВ в мирное время питала большую часть городов и сел области. Также ранее электроэнергия поступала из Луганской ТЭС в городе Счастье. Трансформаторные блоки последней разрушены врагом, починить их россияне не могут",  – отметил Гайдай.

Он добавил, что подстанция в Кременной оставалась единственным источником поставки электроэнергии в дома луганчан.

Позже глава ОВА сообщил, что энергетики нашли схему подключения области к электроэнергии.

"Необходимое для нужд населения городов и сел Луганщины напряжение будет подаваться по другой схеме через мощные электроподстанции, оставшиеся в работе на территории области. В настоящее время идет подача напряжения на эти уцелевшие подстанции", – уточнил он.

По словам Гайдая, свет вернется в дома мирных жителей.

"Добраться до повреждений линии электропередачи, питающих "Кременскую" подстанцию, сейчас невозможно из-за активных боевых действий", – заявил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Подстанция "Кременская" начала работать в июле 2020 года, она заменила магистральные электросети, поврежденные в результате боевых действий в 2014–2015 годах.

"Подстанция [напряжением500 кВ "Кременская" является стратегическим объектом для энергобезопасности нашего государства, ведь мы возвращаем север Луганщины в объединенную энергосистему Украины. Подстанция стала важной вехой, которая позволила выстроить инфраструктуру, гарантирующую надежное питание потребителей, когда украинская энергосистема должна быть отсоединена от России и Беларуси, что будет предшествовать интеграции нашей энергосистемы в европейскую", – заявлял и.о. председателя правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

По информации Луганской областной госадминистрации, проектирование новой подстанции началось в 2016 году. Проектная стоимость строительства – 1 млрд 300 млн грн.

В начале апреля 2022 года северные области Украины были освобождены от российских оккупантов. По информации Генштаба ВСУ, Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточивать усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.

18 апреля в Минобороны Украины заявили, что российские оккупационные войска завершили перегруппировку подразделений для наступления в восточной операционной зоне Украины. Оккупанты "завершают создание наступательной группировки", отметил представитель оборонного ведомства Украины Александр Мотузяник.

В тот же день Генштаб ВСУ сообщил о "признаках начала наступательной операции" на востоке. Россиянам удалось захватить город Кременную и, по информации секретаря СНБО Алексея Данилова, "еще один небольшой город".

Теги: Украина, Луганская область, Счастье, электроэнергия, ТЭС, Сергей Гайдай, война России против Украины, инфраструктура
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