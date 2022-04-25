Оккупанты обесточили подстанцию "Кременская", без света осталась вся Луганская область – Гайдай

"Без электроэнергии все населенные пункты Луганщины. Прорабатываем альтернативные варианты подачи электричества в области. Эта подстанция напряжением 500 кВ в мирное время питала большую часть городов и сел области. Также ранее электроэнергия поступала из Луганской ТЭС в городе Счастье. Трансформаторные блоки последней разрушены врагом, починить их россияне не могут", – отметил Гайдай.
Он добавил, что подстанция в Кременной оставалась единственным источником поставки электроэнергии в дома луганчан.
Позже глава ОВА сообщил, что энергетики нашли схему подключения области к электроэнергии.
"Необходимое для нужд населения городов и сел Луганщины напряжение будет подаваться по другой схеме через мощные электроподстанции, оставшиеся в работе на территории области. В настоящее время идет подача напряжения на эти уцелевшие подстанции", – уточнил он.
По словам Гайдая, свет вернется в дома мирных жителей.
"Добраться до повреждений линии электропередачи, питающих "Кременскую" подстанцию, сейчас невозможно из-за активных боевых действий", – заявил он.
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Подстанция "Кременская" начала работать в июле 2020 года, она заменила магистральные электросети, поврежденные в результате боевых действий в 2014–2015 годах.
"Подстанция [напряжением] 500 кВ "Кременская" является стратегическим объектом для энергобезопасности нашего государства, ведь мы возвращаем север Луганщины в объединенную энергосистему Украины. Подстанция стала важной вехой, которая позволила выстроить инфраструктуру, гарантирующую надежное питание потребителей, когда украинская энергосистема должна быть отсоединена от России и Беларуси, что будет предшествовать интеграции нашей энергосистемы в европейскую", – заявлял и.о. председателя правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.
По информации Луганской областной госадминистрации, проектирование новой подстанции началось в 2016 году. Проектная стоимость строительства – 1 млрд 300 млн грн.
В начале апреля 2022 года северные области Украины были освобождены от российских оккупантов. По информации Генштаба ВСУ, Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточивать усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.
18 апреля в Минобороны Украины заявили, что российские оккупационные войска завершили перегруппировку подразделений для наступления в восточной операционной зоне Украины. Оккупанты "завершают создание наступательной группировки", отметил представитель оборонного ведомства Украины Александр Мотузяник.
В тот же день Генштаб ВСУ сообщил о "признаках начала наступательной операции" на востоке. Россиянам удалось захватить город Кременную и, по информации секретаря СНБО Алексея Данилова, "еще один небольшой город".