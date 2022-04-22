Зеленский: Россия отвергла предложение установить Пасхальное перемирие. Вот как на самом деле руководители этого государства относятся к христианской вере

Зеленский: Мы сохраняем надежду. Надежду на мир, надежду на то, что жизнь победит смерть Фото: president.gov.ua

"К сожалению, Россия отвергла предложение установить Пасхальное перемирие. Это очень хорошо демонстрирует, как на самом деле руководители этого государства относятся к христианской вере. К одному из самых радостных и важных праздников.

Но мы сохраняем надежду. Надежду на мир, надежду на то, что жизнь победит смерть", – сказал президент.

Он отметил, что 22 апреля для христиан восточного обряда наступит Страстная пятница.

"Самый скорбный день года. День, когда все, что можно делать в жизни, будет весить меньше, чем молитва. Кроме одного... Кроме защиты Родины. Кроме защиты товарищей в бою", – подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что перед записью этого обращения подписал очередной указ о награждении украинских военных. Государственными наградами отмечены 202 защитника Украины.

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