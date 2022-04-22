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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Россия отвергла предложение установить Пасхальное перемирие. Вот как на самом деле руководители этого государства относятся к христианской вере

Зеленский: Мы сохраняем надежду. Надежду на мир, надежду на то, что жизнь победит смерть
Зеленский: Мы сохраняем надежду. Надежду на мир, надежду на то, что жизнь победит смерть
Фото: president.gov.ua

Украина продолжает надеяться на мир и на то, что жизнь победит смерть, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Об этом он сказал в обращении по итогам 21 апреля, опубликованном Офисом президента.

"К сожалению, Россия отвергла предложение установить Пасхальное перемирие. Это очень хорошо демонстрирует, как на самом деле руководители этого государства относятся к христианской вере. К одному из самых радостных и важных праздников.
Но мы сохраняем надежду. Надежду на мир, надежду на то, что жизнь победит смерть", – сказал президент.

Он отметил, что 22 апреля для христиан восточного обряда наступит Страстная пятница.

"Самый скорбный день года. День, когда все, что можно делать в жизни, будет весить меньше, чем молитва. Кроме одного... Кроме защиты Родины. Кроме защиты товарищей в бою", – подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что перед записью этого обращения подписал очередной указ о награждении украинских военных. Государственными наградами отмечены 202 защитника Украины.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/1621553231556523/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Генсек Антониу Гутерриш 19 апреля в Нью-Йорке призвал Украину и Россию к перемирию на время пасхальных праздников. Он считает, что "перемирие поможет открыть серию гуманитарных коридоров и создать необходимые условия для безопасного выхода всех гражданских лиц, желающих покинуть районы противостояния", а также доставить "жизненно важную помощь" в такие пострадавшие города, как Мариуполь, Херсон, Донецк и Луганск.

Украина поддержала его инициативу, Россия – отклонила, назвав ее "псевдомиротворческим призывом". 

Папа римский Франциск и Святой престол присоединились к призыву Гутерриша о "пасхальном перемирии" в Украине. 

Пасху в 2022 году празднуют 24 апреля. В этот день исполнится ровно два месяца с момента масштабного вторжения российских войск в Украину. Российские оккупанты, вероятно, готовят диверсии против отмечающих Пасху, предупреждал Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины.

Теги: Россия, христианство, религия, Пасха, перемирие, Владимир Зеленский, война России против Украины
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