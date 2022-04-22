Зеленский: Россия отвергла предложение установить Пасхальное перемирие. Вот как на самом деле руководители этого государства относятся к христианской вере

"К сожалению, Россия отвергла предложение установить Пасхальное перемирие. Это очень хорошо демонстрирует, как на самом деле руководители этого государства относятся к христианской вере. К одному из самых радостных и важных праздников.
Но мы сохраняем надежду. Надежду на мир, надежду на то, что жизнь победит смерть", – сказал президент.
Он отметил, что 22 апреля для христиан восточного обряда наступит Страстная пятница.
"Самый скорбный день года. День, когда все, что можно делать в жизни, будет весить меньше, чем молитва. Кроме одного... Кроме защиты Родины. Кроме защиты товарищей в бою", – подчеркнул Зеленский.
Он добавил, что перед записью этого обращения подписал очередной указ о награждении украинских военных. Государственными наградами отмечены 202 защитника Украины.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Генсек Антониу Гутерриш 19 апреля в Нью-Йорке призвал Украину и Россию к перемирию на время пасхальных праздников. Он считает, что "перемирие поможет открыть серию гуманитарных коридоров и создать необходимые условия для безопасного выхода всех гражданских лиц, желающих покинуть районы противостояния", а также доставить "жизненно важную помощь" в такие пострадавшие города, как Мариуполь, Херсон, Донецк и Луганск.
Украина поддержала его инициативу, Россия – отклонила, назвав ее "псевдомиротворческим призывом".
Папа римский Франциск и Святой престол присоединились к призыву Гутерриша о "пасхальном перемирии" в Украине.
Пасху в 2022 году празднуют 24 апреля. В этот день исполнится ровно два месяца с момента масштабного вторжения российских войск в Украину. Российские оккупанты, вероятно, готовят диверсии против отмечающих Пасху, предупреждал Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины.