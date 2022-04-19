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20 апреля, 2022
 
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Польский священник во время службы спел вместе с прихожанами "Ой, у лузі червона калина", пританцовывая и дирижируя. Видео

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В 90-х годах Дроздович жил в Красноярске и Новосибирске
В 90-х годах Дроздович жил в Красноярске и Новосибирске
Скриншот: LAS BIELAŃSKI MSZA ŚW. TRANSMISJA / YouTube

Польский священник Войцех Дроздович во время церковной службы в одном из костелов Варшавы исполнил вместе с прихожанами гимн сечевых стрельцов "Ой, у лузі червона калина". Соответствующее видео опубликовано 18 апреля пользователями сети на странице Дроздовича в Facebook.

Полная версия размещена на YouTube-канале LAS BIELAŃSKI MSZA ŚW. TRANSMISJA. 

Перед тем, как начать праздничную пасхальную проповедь, священник включил проигрыватель и предложил прихожанам спеть вместе с ним, предварительно раздав людям листы с текстом украинской песни. Во время исполнения Дроздович энергично двигался в такт мелодии и дирижировал одной рукой.

"Христос воскрес", – после окончания песни обратился Дроздович к прихожанам.

ВИДЕО
Видео: LAS BIELAŃSKI MSZA ŚW. TRANSMISJA / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Дроздович родился в 1954 году в Варшаве. Он известен также как ведущий и режиссер просветительских и развлекательных программ. 

В 90-х годах Дроздович служил священником в Красноярске и Новосибирске, где проживала польская диаспора. В 1999 году вернулся в Польшу.

Теги: Польша, церковь, Пасха, видео, война России против Украины, священник
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