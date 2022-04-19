  Польский священник во время службы спел вместе с прихожанами "Ой, у лузі червона калина", пританцовывая и дирижируя. Видео

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Перед тем, как начать праздничную пасхальную проповедь, священник включил проигрыватель и предложил прихожанам спеть вместе с ним, предварительно раздав людям листы с текстом украинской песни. Во время исполнения Дроздович энергично двигался в такт мелодии и дирижировал одной рукой.

"Христос воскрес", – после окончания песни обратился Дроздович к прихожанам.

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Контекст:

Дроздович родился в 1954 году в Варшаве. Он известен также как ведущий и режиссер просветительских и развлекательных программ.

В 90-х годах Дроздович служил священником в Красноярске и Новосибирске, где проживала польская диаспора. В 1999 году вернулся в Польшу.