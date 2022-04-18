"Мы с вами до конца". Литовская певица Моника Лю вместе с Музычуком из Kalush Orchestra спела "Ой, у лузі червона калина". Видео

Моника Лю (справа) поддержала Украину, исполнив "Ой, у лузі червона калина" с Музычуком (слева)
Фото: monika_liu_official / Instagram
Представительница Литвы на международном песенном конкурсе "Евровидение 2022" Моника Лю спела гимн сечевых стрельцов "Ой, у лузі червона калина" вместе с сопилкарем Тимофеем Музычуком из группы Kalush Orchestra, которая будет представлять на этом конкурсе Украину. Видео опубликовано 17 апреля на официальной странице украинского нацотбора на "Евровидение".
"Мы с вами до конца. Слава Украине", – отреагировала на ролик певица.
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