"Мы с вами до конца". Литовская певица Моника Лю вместе с Музычуком из Kalush Orchestra спела "Ой, у лузі червона калина". Видео

Моника Лю (справа) поддержала Украину, исполнив "Ой, у лузі червона калина" с Музычуком (слева) Фото: monika_liu_official / Instagram

"Мы с вами до конца. Слава Украине", – отреагировала на ролик певица.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Євробачення (@suspilne.eurovision)

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