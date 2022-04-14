  Фронтмен Kalush Orchestra Псюк: Если мобилизуют, убегать точно не буду, но сейчас я полезнее, чем со стволом

"Если тебя мобилизуют, ты возьмешь в руки оружие?" – спросил у него журналист Слава Демин.

"Да я готов, убегать не буду точно. Но могу сказать, что я точно на своем месте сейчас полезнее для страны, чем там со стволом буду. Из-за того, что я даже в армии не служил", – сказал Псюк.

Он отметил, что сейчас чувствует себя максимально полезным – во время записи интервью артист вместе с коллективом находился в Амстердаме (Нидерланды) в рамках промотура в поддержку Украины.

По словам Псюка, во время войны он выехал из Украины по временному спецпропуску как участник "Евровидения".

"Вот мы сейчас возвращаемся, потом едем на "Евровидение" и тоже возвращаемся", – отметил он.

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Видео: Люкс ФМ / YouTube