  Фронтмен Kalush Orchestra Псюк: Если мобилизуют, убегать точно не буду, но сейчас я полезнее, чем со стволом

"Если тебя мобилизуют, ты возьмешь в руки оружие?" – спросил у него журналист Слава Демин.
"Да я готов, убегать не буду точно. Но могу сказать, что я точно на своем месте сейчас полезнее для страны, чем там со стволом буду. Из-за того, что я даже в армии не служил", – сказал Псюк.
Он отметил, что сейчас чувствует себя максимально полезным – во время записи интервью артист вместе с коллективом находился в Амстердаме (Нидерланды) в рамках промотура в поддержку Украины.
По словам Псюка, во время войны он выехал из Украины по временному спецпропуску как участник "Евровидения".
"Вот мы сейчас возвращаемся, потом едем на "Евровидение" и тоже возвращаемся", – отметил он.
Финал "Евровидения 2022" состоится 14 мая, а полуфиналы запланированы на 10-е и 12 мая. Ожидалось, что в конкурсе примут участие представители 41 страны, включая Украину. 25 февраля, на следующий день после нападения РФ на Украину, организаторы конкурса отстранили от участия Россию. "На фоне беспрецедентного кризиса в Украине включение в состав участника от России в этом году нанесет ущерб репутации конкурса", –подчеркнули организаторы.
После отказа Израиля участие в конкурсе будут принимать 39 стран.
Представитель Украины, группа Kalush Orchestra выйдет на сцену в первом полуфинале, 10 мая. Она выступит под номером шесть.
2 апреля фронтмен группы Kalush Orchestra сообщил, что коллектив отправляется в международный тур по сбору средств в поддержку Украины. Группа выступает в новом составе – к коллективу присоединился экс-солист группы "Сальто назад" Саша Таб. В 2017 году он вышел в финал украинского нацотбора с песней "О, мамо". Таб заменил одного из участников коллектива.