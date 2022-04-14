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14 апреля, 2022
 
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Фронтмен Kalush Orchestra Псюк: Если мобилизуют, убегать точно не буду, но сейчас я полезнее, чем со стволом

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Псюк рассказал, что не служил в армии
Псюк рассказал, что не служил в армии
Фото: kalush.official / Instagram

Украинский певец Олег Псюк – фронтмен украинской группы Kalush Orchestra, которая будет представлять Украину на "Евровидении 2022", – в интервью, которое 13 апреля опубликовано на YouTube-канале "Люкс ФМ", заявил, что в случае его мобилизации не намерен уклоняться.

"Если тебя мобилизуют, ты возьмешь в руки оружие?" – спросил у него журналист Слава Демин. 

"Да я готов, убегать не буду точно. Но могу сказать, что я точно на своем месте сейчас полезнее для страны, чем там со стволом буду. Из-за того, что я даже в армии не служил",  сказал Псюк. 

Он отметил, что сейчас чувствует себя максимально полезным – во время записи интервью артист вместе с коллективом находился в Амстердаме (Нидерланды) в рамках промотура в поддержку Украины.

По словам Псюка, во время войны он выехал из Украины по временному спецпропуску как участник "Евровидения".

"Вот мы сейчас возвращаемся, потом едем на "Евровидение" и тоже возвращаемся", – отметил он.

ВИДЕО
Видео: Люкс ФМ / YouTube
Контекст:

Финал "Евровидения 2022" состоится 14 мая, а полуфиналы запланированы на 10-е и 12 мая. Ожидалось, что в конкурсе примут участие представители 41 страны, включая Украину. 25 февраля, на следующий день после нападения РФ на Украину, организаторы конкурса отстранили от участия Россию. "На фоне беспрецедентного кризиса в Украине включение в состав участника от России в этом­­ году нанесет ущерб репутации конкурса", подчеркнули организаторы.

После отказа Израиля участие в конкурсе будут принимать 39 стран. 

Представитель Украины, группа Kalush Orchestra выйдет на сцену в первом полуфинале, 10 мая. Она выступит под номером шесть.

2 апреля фронтмен группы Kalush Orchestra сообщил, что коллектив отправляется в международный тур по сбору средств в поддержку Украины. Группа выступает в новом составе – к коллективу присоединился экс-солист группы "Сальто назад" Саша Таб. В 2017 году он вышел в финал украинского нацотбора с песней "О, мамо". Таб заменил одного из участников коллектива. 

Теги: Евровидение, мобилизация, война России против Украины, Евровидение 2022, Kalush Orchestra
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