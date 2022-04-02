  "Каждый помогает на своем фронте". Kalush Orchestra отправится в европейский тур для поддержки Украины

Kalush Orchestra: Наша польза и инструмент помощи – это рассказывать о войне в Украине Фото: kalush.official / Instagram

"Каждый помогает Украине – на своем фронте и в том, что умеет лучше всего. В то время, когда к Украине приковано внимание всего мира, наша польза и инструмент помощи – это рассказывать о войне в Украине, общаться с европейской аудиторией через наше творчество", – отметили музыканты.

Они подчеркнули, что сейчас европейцы открывают для себя украинскую культуру ближе, знакомятся с людьми, которые были вынуждены переехать.

"Сегодня весь наш состав группы Kalush Orchestra впервые с начала широкомасштабного российского вторжения в Украину собрался во Львове, и мы начали подготовку к выступлению в Турине", – рассказали в Kalush Orchestra.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от КАЛУШ (@kalush.official)

Группа исполнила в центре Львова песню Stefania, с которой представит Украину на "Евровидении 2022" в Турине. Видео разместили на YouTube-канале "BBC News Україна".

Фронтмен группы Олег Псюк рассказал, что он впервые встретился с группой во Львове, чтобы порепетировать всем вместе, а не онлайн.

"Скоро мы едем в честь поддержки Украины в рамках "Евровидения" в тур по сбору средств", – рассказал он.

ВИДЕО

Видео: BBC News Україна / YouTube