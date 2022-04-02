  "Каждый помогает на своем фронте". Kalush Orchestra отправится в европейский тур для поддержки Украины

"Каждый помогает Украине – на своем фронте и в том, что умеет лучше всего. В то время, когда к Украине приковано внимание всего мира, наша польза и инструмент помощи – это рассказывать о войне в Украине, общаться с европейской аудиторией через наше творчество", – отметили музыканты.
Они подчеркнули, что сейчас европейцы открывают для себя украинскую культуру ближе, знакомятся с людьми, которые были вынуждены переехать.
"Сегодня весь наш состав группы Kalush Orchestra впервые с начала широкомасштабного российского вторжения в Украину собрался во Львове, и мы начали подготовку к выступлению в Турине", – рассказали в Kalush Orchestra.
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Группа исполнила в центре Львова песню Stefania, с которой представит Украину на "Евровидении 2022" в Турине. Видео разместили на YouTube-канале "BBC News Україна".
Фронтмен группы Олег Псюк рассказал, что он впервые встретился с группой во Львове, чтобы порепетировать всем вместе, а не онлайн.
"Скоро мы едем в честь поддержки Украины в рамках "Евровидения" в тур по сбору средств", – рассказал он.
Финал "Евровидения 2022" состоится 14 мая, а полуфиналы запланированы на 10-е и 12 мая. В конкурсе примут участие представители 40 стран, включая Украину.
Kalush Orchestra выйдет на сцену в первом полуфинале, 10 мая. Она выступит под номером шесть.
25 февраля, на следующий день после нападения РФ на Украину, организаторы "Евровидения" сообщили, что отстранили Россию от участия в конкурсе.
Группа Kalush Orchestra заняла в украинском нацотборе второе место, но из-за прекращения участия победительницы нацотбора Алины Паш в конкурсе Общественное предложило музыкантам представлять Украину на "Евровидении 2022".
Паш прекратила участие в нацотборе из-за предоставления оргкомитету фальшивой справки о въезде во временно оккупированный РФ Крым. 23 февраля Национальная полиция Украины открыла уголовное производство относительно подделки документа.