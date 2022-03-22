  Kalush Orchestra собрала первый миллион просмотров на YouTube-канале "Евровидения" и является лидером букмекерских прогнозов

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По прогнозам британской букмекерской конторы Smarkets, вероятными победителями конкурса по состоянию на 21 марта являются представители Украины. В пятерку лидеров также вошли представители Италии, Швеции, Великобритании и Греции.

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Контекст:

"Евровидение 2022" пройдет в Турине (Италия). Финал конкурса состоится 14 мая, а полуфиналы запланированы на 10-е и 12 мая. В конкурсе примут участие представители 40 стран, включая Украину

25 февраля, на следующий день после нападения РФ на Украину, организаторы "Евровидения" сообщили, что отстранили Россию от участия в конкурсе.

Группа Kalush Orchestra заняла в украинском нацотборе второе место, но из-за прекращения участия победительницы нацотбора Алины Паш в конкурсе Общественное предложило музыкантам представлять Украину на "Евровидении 2022".

Паш прекратила участие в нацотборе из-за предоставления оргкомитету фальшивой справки о въезде во временно оккупированный РФ Крым. 23 февраля Национальная полиция Украины открыла уголовное производство относительно подделки документа.