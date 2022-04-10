  Kalush Orchestra в обновленном составе выступила в Израиле во время международного тура в поддержку Украины. Видео

Видео выступления группы опубликовано на YouTube-канале EuroCelso Reactions.

ВИДЕО

Контекст:

Финал "Евровидения 2022" состоится 14 мая, а полуфиналы запланированы на 10-е и 12 мая. В конкурсе примут участие представители 40 стран, включая Украину.

Kalush Orchestra выйдет на сцену в первом полуфинале, 10 мая. Она выступит под номером шесть.

2 апреля фронтмен группы Kalush Orchestra сообщил, что коллектив отправляется в международный тур по сбору средств в поддержку Украины. Группа выступает в новом составе – к коллективу присоединился экс-солист группы "Сальто назад" Саша Таб. В 2017 году он вышел в финал украинского нацотбора с песней "О, мамо". Таб заменил одного из участников коллектива.