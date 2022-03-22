Представители Украины на "Евровидении 2022" Kalush Orchestra: Основное наше желание – чтобы война закончилась

По прогнозам британской букмекерской конторы Smarkets, возможным победителем конкурса по состоянию на 22 марта является представитель Украины. В пятерку лидеров также вошли участники из Италии, Швеции, Великобритании и Греции.

По словам музыкантов, их основное внимание сейчас сконцентрировано на работе над концепцией конкурсного номера к песне Stefania.

"Подготовку, конечно, усложняет война. Основное наше желание сейчас – чтобы война закончилась и все наши знакомые и родные были живы. Мы верим в свою песню, ведь она отражает дух времени, и считаем, что наша песня достойна победы. Сделаем все от нас зависящее, чтобы достойно представить Украину на конкурсе", – заявил Псюк.

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