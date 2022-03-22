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22 марта, 2022
 
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Представители Украины на "Евровидении 2022" Kalush Orchestra: Основное наше желание – чтобы война закончилась

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Kalush Orchestra о "Евровидении 2022": Подготовку усложняет война
Kalush Orchestra  о "Евровидении 2022": Подготовку усложняет война
Фото: kalush.official / Instagram

Фронтмен украинской группы Kalush Orchestra Олег Псюк 22 марта в интервью изданию "КП в Украине" прокомментировал вероятную победу коллектива на международном песенном конкурсе "Евровидение 2022", который состоится в мае в Турине (Италия).

По прогнозам британской букмекерской конторы Smarkets, возможным победителем конкурса по состоянию на 22 марта является представитель Украины. В пятерку лидеров также вошли участники из Италии, Швеции, Великобритании и Греции.

По словам музыкантов, их основное внимание сейчас сконцентрировано на работе над концепцией конкурсного номера к песне  Stefania. 

"Подготовку, конечно, усложняет война. Основное наше желание сейчас – чтобы война закончилась и все наши знакомые и родные были живы. Мы верим в свою песню, ведь она отражает дух времени, и считаем, что наша песня достойна победы. Сделаем все от нас зависящее, чтобы достойно представить Украину на конкурсе", – заявил Псюк.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Финал "Евровидения 2022" состоится 14 мая, а полуфиналы запланированы на 10-е и 12 мая. В конкурсе примут участие представители 40 стран, включая Украину 

25 февраля, на следующий день после нападения РФ на Украину, организаторы "Евровидения" сообщили, что отстранили Россию от участия в конкурсе.

Группа Kalush Orchestra заняла в украинском нацотборе второе место, но из-за прекращения участия победительницы нацотбора Алины Паш в конкурсе Общественное предложило музыкантам представлять Украину на "Евровидении 2022". 

Паш прекратила участие в нацотборе из-за предоставления оргкомитету фальшивой справки о въезде во временно оккупированный РФ Крым. 23 февраля Национальная полиция Украины открыла уголовное производство относительно подделки документа.

Теги: Евровидение, Украина, война России против Украины, букмекеры, Евровидение 2022, Kalush Orchestra
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