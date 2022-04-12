Израиль отказался от участия в "Евровидении 2022"

"На данный момент из-за забастовки в министерстве иностранных дел, затрагивающей протоколы безопасности, израильская делегация не примет участия в "Евровидении "в Турине", – говорится в сообщении вещателя.
As of now, due to the Ministry of Foreign affairs strike, that affects the security protocols, the Israeli delegation will not attend the Eurovision in Turin.— KAN Eurovision Israel (@kaneurovision) April 12, 2022
Финал "Евровидения 2022" состоится 14 мая, а полуфиналы запланированы на 10-е и 12 мая. Ожидалось, что в конкурсе примут участие представители 41 страны, включая Украину. 25 февраля, на следующий день после нападения РФ на Украину, организаторы конкурса отстранили от участия Россию. "На фоне беспрецедентного кризиса в Украине включение в состав участника от России в этом году нанесет ущерб репутации конкурса", – подчеркнули организаторы.
Представитель Украины, группа Kalush Orchestra выйдет на сцену в первом полуфинале, 10 мая. Она выступит под номером шесть.
2 апреля фронтмен группы Kalush Orchestra сообщил, что коллектив отправляется в международный тур по сбору средств в поддержку Украины. Группа выступает в новом составе – к коллективу присоединился экс-солист группы "Сальто назад" Саша Таб. В 2017 году он вышел в финал украинского нацотбора с песней "О, мамо". Таб заменил одного из участников коллектива.