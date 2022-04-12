Бульвар Шоубиз
 
12 апреля, 2022
 
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Израиль отказался от участия в "Евровидении 2022"

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Michael Ben David должен был представлять на "Евровидении" Израиль
Michael Ben David должен был представлять на "Евровидении" Израиль
Фото: michaelbdd / Instagram

Израильский вещатель KAN 12 апреля сообщил в Twitter, что представитель страны, певец Michael Ben David не будет принимать участия в международном песенном конкурсе "Евровидение 2022".

"На данный момент из-за забастовки в министерстве иностранных дел, затрагивающей протоколы безопасности, израильская делегация не примет участия в "Евровидении "в Турине", – говорится в сообщении вещателя. 

Контекст:

Финал "Евровидения 2022" состоится 14 мая, а полуфиналы запланированы на 10-е и 12 мая. Ожидалось, что в конкурсе примут участие представители 41 страны, включая Украину. 25 февраля, на следующий день после нападения РФ на Украину, организаторы конкурса отстранили от участия Россию. "На фоне беспрецедентного кризиса в Украине включение в состав участника от России в этом­­ году нанесет ущерб репутации конкурса", – подчеркнули организаторы. 

Представитель Украины, группа Kalush Orchestra выйдет на сцену в первом полуфинале, 10 мая. Она выступит под номером шесть.

2 апреля фронтмен группы Kalush Orchestra сообщил, что коллектив отправляется в международный тур по сбору средств в поддержку Украины. Группа выступает в новом составе – к коллективу присоединился экс-солист группы "Сальто назад" Саша Таб. В 2017 году он вышел в финал украинского нацотбора с песней "О, мамо". Таб заменил одного из участников коллектива. 

Теги: Евровидение, Израиль, война России против Украины, Евровидение 2022
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