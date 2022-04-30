Зеленский рассказал Джонсону о ситуации на фронтах и в Мариуполе

Об этом Зеленский сообщил в Twitter.

По словам президента, он рассказал Джонсону о ситуации на поле боя и в заблокированном Мариуполе Донецкой области.

"Обсудили оборонную поддержку Украины и необходимые дипломатические усилия для достижения мира", – написал он, отметив, что поддерживает с Джонсоном постоянный контакт.

Підтримую постійний контакт з @BorisJohnson. Розповів про ситуацію на полі бою та в заблокованому Маріуполі. Обговорили оборонну підтримку України та необхідні дипломатичні зусилля для досягнення миру. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 30, 2022

Перед этим Зеленский говорил с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Обсуждали сотрудничество в сфере обороны и евроинтеграцию Украины.