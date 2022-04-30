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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский рассказал Джонсону о ситуации на фронтах и в Мариуполе

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Зеленский отметил, что поддерживает с Джонсоном постоянный контакт
Зеленский отметил, что поддерживает с Джонсоном постоянный контакт
Фото: ЕРА

Президент Украины Владимир Зеленский 30 апреля провел разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Об этом Зеленский сообщил в Twitter.

По словам президента, он рассказал Джонсону о ситуации на поле боя и в заблокированном Мариуполе Донецкой области.

"Обсудили оборонную поддержку Украины и необходимые дипломатические усилия для достижения мира", – написал он, отметив, что поддерживает с Джонсоном постоянный контакт.

Перед этим Зеленский говорил с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Обсуждали сотрудничество в сфере обороны и евроинтеграцию Украины.

Контекст:

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. Эвакуация мирных жителей из города фактически заблокирована оккупантами.

21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что большую часть города россияне "давно захватили". В Мариуполе, по его информации, остаются заблокированными около 120 тыс. мирных жителей. В частности, украинские военные и часть жителей Мариуполя находятся в бомбоубежищах завода "Азовсталь", который штурмуют оккупанты. 23 апреля Зеленский объяснил, что деблокировать Мариуполь военным путем пока невозможно и командиры защитников города "прекрасно это понимают".

РФ наносит множественные авиаудары по заводу. Ночью 28 апреля оккупанты сбросили на военный госпиталь на "Азовстали" многотонные авиабомбы, рухнула операционная. Есть погибшие, раненые и контуженные.

Защитники города призвали применить к ним процедуру extraction для эвакуации и в качестве примера называли спасение британских, французских и бельгийских военных из Дюнкерка во время Второй мировой войны.

Горсовет Мариуполя сообщил, что 30 апреля, возможно, будет эвакуация жителей города.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, Великобритания, Мариуполь, Владимир Зеленский, Дакота Джонсон
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