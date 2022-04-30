Зеленский поговорил с Макроном. Среди тем беседы – сотрудничество в сфере обороны и евроинтеграция Украины

Об этом он сообщил в Twitter.
"Продолжил диалог с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Говорили об оборонном сотрудничестве, взаимодействии на пути Украины к членству в Евросоюзе. Благодарны за гуманитарную помощь, готовность лечить украинских воинов. Ценим решение продолжить работу французской миссии по помощи в расследовании преступлений РФ", – написал Зеленский.
Продовжив діалог з Президентом * @EmmanuelMacron. Говорили про оборонну співпрацю, взаємодію на шляху * до членства в * . Вдячні за гуманітарну допомогу, готовність лікувати * воїнів. Цінуємо рішення продовжити роботу * місії з допомоги у розслідуванні злочинів РФ.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 30, 2022
Это второй разговор Макрона и Зеленского за неделю. 25 апреля президент поздравлял Макрона с победой на президентских выборах.
28 февраля, после начала масштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к блоку по специальной процедуре.
Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Потом состоялся неформальный саммит лидеров ЕС, на котором было принято решение, которое, как считают в МИД Украины, свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС.
Опросник, необходимый для определения готовности государства, подавшего заявку на членство в ЕС, начинать переговоры о вступлении, Зеленскому во время визита в Киев 8 апреля передала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Через 10 дней Украина передала ответы на первую часть опросника.