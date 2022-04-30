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Зеленский поговорил с Макроном. Среди тем беседы – сотрудничество в сфере обороны и евроинтеграция Украины

Зеленский сообщил, что продолжил диалог с Макроном
Зеленский сообщил, что продолжил диалог с Макроном
Фото: Володимир Зеленський / Instagram

Президент Украины Владимир Зеленский 30 апреля провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Об этом он сообщил в Twitter.

"Продолжил диалог с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Говорили об оборонном сотрудничестве, взаимодействии на пути Украины к членству в Евросоюзе. Благодарны за гуманитарную помощь, готовность лечить украинских воинов. Ценим решение продолжить работу французской миссии по помощи в расследовании преступлений РФ", – написал Зеленский.

Это второй разговор Макрона и Зеленского за неделю. 25 апреля президент поздравлял Макрона с победой на президентских выборах.

Контекст:

28 февраля, после начала масштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к блоку по специальной процедуре.

Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Потом состоялся неформальный саммит лидеров ЕС, на котором было принято решение, которое, как считают в МИД Украины, свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС.

Опросник, необходимый для определения готовности государства, подавшего заявку на членство в ЕС, начинать переговоры о вступлении, Зеленскому во время визита в Киев 8 апреля передала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Через 10 дней Украина передала ответы на первую часть опросника.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, МИД Украины, евроинтеграция, Европейский союз, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, сотрудничество
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