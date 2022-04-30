Зеленский поговорил с Макроном. Среди тем беседы – сотрудничество в сфере обороны и евроинтеграция Украины

Об этом он сообщил в Twitter.

"Продолжил диалог с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Говорили об оборонном сотрудничестве, взаимодействии на пути Украины к членству в Евросоюзе. Благодарны за гуманитарную помощь, готовность лечить украинских воинов. Ценим решение продолжить работу французской миссии по помощи в расследовании преступлений РФ", – написал Зеленский.

Продовжив діалог з Президентом * @EmmanuelMacron. Говорили про оборонну співпрацю, взаємодію на шляху * до членства в * . Вдячні за гуманітарну допомогу, готовність лікувати * воїнів. Цінуємо рішення продовжити роботу * місії з допомоги у розслідуванні злочинів РФ. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 30, 2022

Это второй разговор Макрона и Зеленского за неделю. 25 апреля президент поздравлял Макрона с победой на президентских выборах.