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К Путину негативно относятся 98% украинцев, наиболее позитивное отношение у граждан Украины к Дуде – 92% – соцопрос

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Согласно результатам опроса, почти все жители Украины негативно относятся к Путину
Согласно результатам опроса, почти все жители Украины негативно относятся к Путину
Фото: ЕРА

98% украинцев негативно относятся к президенту РФ Владимиру Путину. Об этом свидетельствуют опубликованные 28 апреля результаты опроса Социологической группы "Рейтинг".

Также негативное отношение у украинцев к Александру Лукашенко, который считает себя президентом Беларуси (96%).

В то же время социологи отмечают, что за последние два месяца после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину значительно улучшилось отношение украинцев к руководителям Польши, Великобритании, США, Турции, Литвы и Франции.

Наиболее позитивно опрошенные украинцы относятся к президенту Польши Анджею Дуде – поддерживают его 92%.

Положительно украинцы относятся к премьер-министру Великобритании Борису Джонсону (поддержка – 87%), президенту США Джо Байдену (86%), президенту Турции Реджепу Эрдогану (76%), президенту Литвы Гитанасу Науседе (75%), президенту Франции Эммануэлю Макрону (75%), а также президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен (66%).

При этом у респондентов ухудшилось отношение к канцлеру Германии Олафу Шольцу (положительно к нему относятся 30% украинцев, отрицательно – 54) и к президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру (26% и 44% соответственно).

Опрос проводился 26 апреля среди граждан Украины старше 18 лет по всей стране, кроме временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, а также Крыма. Опрошено 1000 респондентов методом телефонного интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 3,1%.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: Владимир Путин, Украина, Реджеп Эрдоган, Александр Лукашенко, рейтинг, Джо Байден, Франк-Вальтер Штайнмайер, соцопрос, Борис Джонсон, Урсула фон дер Ляйен, украинцы, Анджей Дуда, война России против Украины, Эммануэль Макрон, Гитанас Науседа, Олаф Шольц
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