Эрдоган и Путин поговорили по телефону. Анкара снова предлагает посредничество между Украиной и РФ

В Кремле отметили, что Путин выразил признательность турецкому лидеру за содействие в реализации проведенного в аэропорту Анкары обмена российского гражданина Константина Ярошенко на гражданина США Тревора Рида.
"Продолжено обсуждение гуманитарных аспектов ситуации в Украине и на Донбассе, в частности с учетом итогов переговоров в Москве генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Условлено о дальнейших контактах", – говорится в сообщении Кремля.
В свою очередь, Эрдоган заявил, что следует продолжать координацию и тесный диалог между разведками двух стран, что будет "способствовать предотвращению гуманитарных трагедий в регионе и обеспечению обстановки стабильности".
President @RTErdogan noted that the coordination and close dialogue between intelligence units should be maintained, and that doing so would contribute to preventing humanitarian tragedies and establishing a climate of stability in the region.— Republic of Türkiye Directorate of Communications (@Communications) April 28, 2022
Эрдоган также вновь заявил о готовности "проявить инициативу в вопросе прекращения войны между Россией и Украиной и выступить посредником на пути к миру", сообщает его пресс-служба. Он выразил надежду, что "импульс, набранный на стамбульских переговорах" между Киевом и Москвой приведет в итоге к долгосрочному миру в регионе.
Президент Турции заверил, что Анкара продолжит решительные и искренние шаги по восстановлению мира между двумя соседними государствами.
President @RTErdogan expressed his desire to restore lasting peace in the region as soon as possible by boosting the momentum achieved at the Istanbul talks.— Republic of Türkiye Directorate of Communications (@Communications) April 28, 2022
Предыдущий разговор между политиками состоялся два дня назад, 26 апреля.
Эрдоган предлагал организовать встречу Путина и президента Украины Владимира Зеленского и быть посредником между властями Украины и России в мирных переговорах еще в ноябре 2021 года, на фоне стягивания российских войск к границе с Украиной.
Позднее он неоднократно повторял это предложение. 29 марта в Стамбуле состоялся один из очных раундов переговоров Украины с РФ (несколько раз делегации встречались в видеоформате) о прекращении войны.
Турция также заявляла о готовности стать одной из стран – гарантов безопасности Украины после войны, но так, чтобы самой не вступать в боевые действия.
Кроме того, Зеленский и Эрдоган еще в начале апреля договорились о вывозе морем раненых и погибших из осажденного Мариуполя, но Россия не дала согласия.