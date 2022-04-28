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Эрдоган и Путин поговорили по телефону. Анкара снова предлагает посредничество между Украиной и РФ

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Эрдоган и Путин регулярно обсуждают войну между РФ и Украиной
Эрдоган и Путин регулярно обсуждают войну между РФ и Украиной
Фото: EPA (архив)

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган 28 апреля провели телефонный разговор. Об этом сообщили пресс-служба Кремля и департамент коммуникаций администрации президента Турции.

В Кремле отметили, что Путин выразил признательность турецкому лидеру за содействие в реализации проведенного в аэропорту Анкары обмена российского гражданина Константина Ярошенко на гражданина США Тревора Рида.

"Продолжено обсуждение гуманитарных аспектов ситуации в Украине и на Донбассе, в частности с учетом итогов переговоров в Москве генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Условлено о дальнейших контактах", – говорится в сообщении Кремля.

В свою очередь, Эрдоган заявил, что следует продолжать координацию и тесный диалог между разведками двух стран, что будет "способствовать предотвращению гуманитарных трагедий в регионе и обеспечению обстановки стабильности".

Эрдоган также вновь заявил о готовности "проявить инициативу в вопросе прекращения войны между Россией и Украиной и выступить посредником на пути к миру", сообщает его пресс-служба. Он выразил надежду, что "импульс, набранный на стамбульских переговорах" между Киевом и Москвой приведет в итоге к долгосрочному миру в регионе.

Президент Турции заверил, что Анкара продолжит решительные и искренние шаги по восстановлению мира между двумя соседними государствами.

Предыдущий разговор между политиками состоялся два дня назад, 26 апреля.

Контекст:

Эрдоган предлагал организовать встречу Путина и президента Украины Владимира Зеленского и быть посредником между властями Украины и России в мирных переговорах еще в ноябре 2021 года, на фоне стягивания российских войск к границе с Украиной.

Позднее он неоднократно повторял это предложение. 29 марта в Стамбуле состоялся один из очных раундов переговоров Украины с РФ (несколько раз делегации встречались в видеоформате) о прекращении войны.

Турция также заявляла о готовности стать одной из стран – гарантов безопасности Украины после войны, но так, чтобы самой не вступать в боевые действия.

Кроме того, Зеленский и Эрдоган еще в начале апреля договорились о вывозе морем раненых и погибших из осажденного Мариуполя, но Россия не дала согласия.

Теги: Владимир Путин, Турция, Реджеп Эрдоган, переговоры, война России против Украины
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