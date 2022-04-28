Эрдоган и Путин поговорили по телефону. Анкара снова предлагает посредничество между Украиной и РФ

Эрдоган и Путин регулярно обсуждают войну между РФ и Украиной Фото: EPA (архив)

В Кремле отметили, что Путин выразил признательность турецкому лидеру за содействие в реализации проведенного в аэропорту Анкары обмена российского гражданина Константина Ярошенко на гражданина США Тревора Рида.

"Продолжено обсуждение гуманитарных аспектов ситуации в Украине и на Донбассе, в частности с учетом итогов переговоров в Москве генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Условлено о дальнейших контактах", – говорится в сообщении Кремля.

В свою очередь, Эрдоган заявил, что следует продолжать координацию и тесный диалог между разведками двух стран, что будет "способствовать предотвращению гуманитарных трагедий в регионе и обеспечению обстановки стабильности".

President @RTErdogan noted that the coordination and close dialogue between intelligence units should be maintained, and that doing so would contribute to preventing humanitarian tragedies and establishing a climate of stability in the region. — Republic of Türkiye Directorate of Communications (@Communications) April 28, 2022

Эрдоган также вновь заявил о готовности "проявить инициативу в вопросе прекращения войны между Россией и Украиной и выступить посредником на пути к миру", сообщает его пресс-служба. Он выразил надежду, что "импульс, набранный на стамбульских переговорах" между Киевом и Москвой приведет в итоге к долгосрочному миру в регионе.

Президент Турции заверил, что Анкара продолжит решительные и искренние шаги по восстановлению мира между двумя соседними государствами.

President @RTErdogan expressed his desire to restore lasting peace in the region as soon as possible by boosting the momentum achieved at the Istanbul talks. — Republic of Türkiye Directorate of Communications (@Communications) April 28, 2022

Предыдущий разговор между политиками состоялся два дня назад, 26 апреля.