В Турции заявили, что Украина и Россия работают над общей декларацией

По его словам, в этом переговорном процессе существует проект совместной декларации, в которой акцент сделали на "нейтралитете, безопасности и гарантиях".

Также он отметил, что параллельно с разработкой документа работает закулисная дипломатия. В то же время дипломат указал, что окончательное решение за президентом Украины Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным.

Война России против Украины. Главное (обновляется)