Шольц о войне в Украине: Не будет "мира на навязанных условиях", как себе представлял Путин

Шольц считает, что мирное соглашение должно позволить Украине защитить себя в будущем Фото: EPA

На вопрос, каким он видит оптимальное завершение войны, Шольц ответил, что Россия должна отвести войска. Также должно быть мирное соглашение, которое позволит Украине защитить себя в будущем.

"А мы вооружим украинцев, чтобы их безопасность была гарантирована. И мы готовы стать государством-гарантом. Не будет "мира на навязанных условиях", как себе представлял [президент России Владимир] Путин", – подчеркнул канцлер.

Когда его спросили, как может выглядеть мирное соглашение, Шольц ответил, что его условия сформулирует Украина и никто не может сделать это вместе нее.

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