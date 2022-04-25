Шольц о войне в Украине: Не будет "мира на навязанных условиях", как себе представлял Путин

На вопрос, каким он видит оптимальное завершение войны, Шольц ответил, что Россия должна отвести войска. Также должно быть мирное соглашение, которое позволит Украине защитить себя в будущем.
"А мы вооружим украинцев, чтобы их безопасность была гарантирована. И мы готовы стать государством-гарантом. Не будет "мира на навязанных условиях", как себе представлял [президент России Владимир] Путин", – подчеркнул канцлер.
Когда его спросили, как может выглядеть мирное соглашение, Шольц ответил, что его условия сформулирует Украина и никто не может сделать это вместе нее.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Украине и Россия провели уже четыре раунда переговоров. 29 марта в Стамбуле состоялся последний очный раунд (несколько раз делегации встречались в видеоформате).
По итогам встречи Украина официально предложила подписать договор о международных гарантиях безопасности. Украина считает, что этот договор должен предусматривать юридически обязательные гарантии безопасности, а также обязательства предоставить военную помощь в случае агрессии против Украины со стороны ряда стран. Россия тоже должна предоставить Киеву гарантии безопасности, но "на других условиях".
О готовности предоставить гарантии безопасности после этого заявили США, Италия, Германия, Турция. Представитель Великобритании в ООН Барбара Вудворд сообщила, что Лондон готов "сыграть свою роль" в обеспечении гарантий безопасности для Украины. В то же время заместитель премьер-министра Соединенного Королевства Доминик Рааб уточнил: не как в НАТО.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 20 апреля заявил, что Россия передала Украине проект документа с четкими формулировками и ожидает ответа. По его словам, Украина "постоянно отходит от ранее данных согласований, отходит от своих слов". Это в плане эффективности переговоров "имеет очень плохие последствия", добавил спикер Кремля.
В Офисе президента отметили, что РФ изучила предложения Украины о предоставлении гарантий безопасности и дала встречные.