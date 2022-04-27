В Турции надеются, что встреча Зеленского и Путина состоится в ближайшие дни

Акар подчеркнул, что Турция внимательно следит за событиями в Украине.
"Мы с беспокойством наблюдаем за развитием событий. Есть определенные сложные ситуации. Как и все страны, мы прилагаем все усилия для их преодоления. В общем, диалог и умеренный подход важны", – сказал он.
По словам министра, в начале вторжения России в Украину Турция всесторонне изучала ситуацию, как можно предотвратить войну и обеспечить прекращение огня, а президент Турции Реджеп Эрдоган неоднократно общался с президентами Украины и РФ.
Акар выразил надежду, что Зеленскому и Путину удастся встретиться в ближайшее время.
"Хотя есть определенные трудности, мы надеемся, что, согласно предложению нашего президента, двум лидерам удастся встретиться в ближайшие дни. Турция продолжает делать все необходимое, включая посредничество, чтобы гуманитарная ситуация, которая становится все хуже, не ухудшалась еще больше, и как можно быстрее было достигнуто прекращение огня", – подчеркнул Акар.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
27 марта в интервью российским СМИ Зеленский призвал Путина "своими ногами выходить оттуда, где он там есть", и прийти на встречу в любую точку мира, кроме Украины, России и Беларуси. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на следующий день сказал, что сейчас встреча президентов Украины и России будет "контрпродуктивной".
29 марта после очного раунда переговоров Украины и РФ глава украинской делегации Давид Арахамия говорил, что "уже достаточно наработано материала, чтобы сделать возможной встречу президентов Украины и Российской Федерации".
23 апреля Зеленский заявил о готовности ко встрече с Путиным. "Я настаивал с самого начала на переговорах с лидером РФ, потому что считаю, что любой формат по поводу встреч через посредников с Россией или передавать ту или иную информацию лидеру РФ через дружеские страны, я считаю, не даст желаемого результата", – сказал он.