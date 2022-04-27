В Турции надеются, что встреча Зеленского и Путина состоится в ближайшие дни

Акар подчеркнул, что Турция внимательно следит за событиями в Украине.

"Мы с беспокойством наблюдаем за развитием событий. Есть определенные сложные ситуации. Как и все страны, мы прилагаем все усилия для их преодоления. В общем, диалог и умеренный подход важны", – сказал он.

По словам министра, в начале вторжения России в Украину Турция всесторонне изучала ситуацию, как можно предотвратить войну и обеспечить прекращение огня, а президент Турции Реджеп Эрдоган неоднократно общался с президентами Украины и РФ.

Акар выразил надежду, что Зеленскому и Путину удастся встретиться в ближайшее время.

"Хотя есть определенные трудности, мы надеемся, что, согласно предложению нашего президента, двум лидерам удастся встретиться в ближайшие дни. Турция продолжает делать все необходимое, включая посредничество, чтобы гуманитарная ситуация, которая становится все хуже, не ухудшалась еще больше, и как можно быстрее было достигнуто прекращение огня", – подчеркнул Акар.

Война России против Украины. Главное (обновляется)