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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Турции надеются, что встреча Зеленского и Путина состоится в ближайшие дни

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23 апреля Зеленский заявил о готовности ко встрече с Путиным
23 апреля Зеленский заявил о готовности ко встрече с Путиным
Фото: ЕРА

В Турции надеются на то, что встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина состоится в ближайшие дни. Об этом после встречи контактной группы по вопросам обороны Украины, состоявшейся 26 апреля на базе НАТО в Рамштайне в Германии, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар, сообщило 27 апреля турецкое государственное агентство "Анадолу".

Акар подчеркнул, что Турция внимательно следит за событиями в Украине.

"Мы с беспокойством наблюдаем за развитием событий. Есть определенные сложные ситуации. Как и все страны, мы прилагаем все усилия для их преодоления. В общем, диалог и умеренный подход важны", – сказал он.

По словам министра, в начале вторжения России в Украину Турция всесторонне изучала ситуацию, как можно предотвратить войну и обеспечить прекращение огня, а президент Турции Реджеп Эрдоган неоднократно общался с президентами Украины и РФ.

Акар выразил надежду, что Зеленскому и Путину удастся встретиться в ближайшее время.

"Хотя есть определенные трудности, мы надеемся, что, согласно предложению нашего президента, двум лидерам удастся встретиться в ближайшие дни. Турция продолжает делать все необходимое, включая посредничество, чтобы гуманитарная ситуация, которая становится все хуже, не ухудшалась еще больше, и как можно быстрее было достигнуто прекращение огня", – подчеркнул Акар.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

27 марта в интервью российским СМИ Зеленский призвал Путина "своими ногами выходить оттуда, где он там есть", и прийти на встречу в любую точку мира, кроме Украины, России и Беларуси. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на следующий день сказал, что сейчас встреча президентов Украины и России будет "контрпродуктивной".

29 марта после очного раунда переговоров Украины и РФ глава украинской делегации Давид Арахамия говорил, что "уже достаточно наработано материала, чтобы сделать возможной встречу президентов Украины и Российской Федерации".

23 апреля Зеленский заявил о готовности ко встрече с Путиным. "Я настаивал с самого начала на переговорах с лидером РФ, потому что считаю, что любой формат по поводу встреч через посредников с Россией или передавать ту или иную информацию лидеру РФ через дружеские страны, я считаю, не даст желаемого результата", – сказал он.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Турция, Реджеп Эрдоган, оккупация, переговоры, Владимир Зеленский, прекращение огня, война России против Украины, президент, Хулуси Акар, встреча
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